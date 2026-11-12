Ισλανδία - Ελλάδα 1-1: Αλώβητη στο χιόνι η Εθνική Ελπίδων και τώρα... στα πάτρια εδάφη για την πρόκριση στο Euro 2027 [βίντεο]

Η Εθνική Ελπίδων τα έδωσε όλα στο παγωμένο Ρέικιαβικ και με την πολύτιμη ισοπαλία της 1-1 στην χιονισμένη Ισλανδία, θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Euro 2027 στην Ελλάδα.

Ο φοβερός και τρομερός Νίκος Μπότης μπήκε στη θέση του Μοναστηρλή στο 58' και στο 62' ήταν ο... φύλακας Άγγελος της γαλανόλευκης εστίας καθώς απέκρουσε πέναλτι του γιου του Έιντουρ Γκούντγιονσεν, Ντάνιελ. Αν και ο Μικάελσον έβαλε μπροστά στο σκορ την Ισλανδία στο 89', η Εθνική Ελπίδων δεν είχε πει την τελευταία της λέξη ισοφαρίζοντας με αυτογκόλ του σκόρερ των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις.

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Μόνο εύκολο δεν ήταν να παιχτεί ποδόσφαιρο με την έντονη χιονόπτωση και το ματς μάλιστα να διακόπτεται για λίγα λεπτά μέχρι να καθαρίσει εκσκαφέας τον αγωνιστικό χώρο. Κι όλα αυτά με τον υδράργυρο στους -2 βαθμούς Κελσίου. Αναγκαστική αλλαγή για Νόα Άλεν και «συναγερμός» στον ΠΑΟΚ και με Μοναστηρλή που αντικαστάθηκε λόγω ενοχλήσεων στο δεύτερο ημίχρονο.

Η μεγάλη ρεβάνς με την Ισλανδία είναι προγραμματισμένη για τις 16 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 στο γήπεδο της Λεωφόρου, με την Ελλάδα να διεκδικεί την πρόκριση στη διοργάνωση έπειτα από 25 ολόκληρα χρόνια και να θέλει να γράψει ιστορία με τη «χρυσή» φουρνιά ποδοσφαιριστών που έχει στα χέρια του ο Γιάννης Ταουσιάνης.

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Ο Μπότης είπε... όχι σε πέναλτι της Ισλανδίας

Η Ελλάδα χρειάστηκε χρόνο για να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες που συνάντησε στο χιονισμένο Ρέικιαβικ, με την Ισλανδία να μπαίνει πιο δυνατά στην αναμέτρηση και να δημιουργεί τις πρώτες επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την ελληνική εστία.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν αρχικά στο 7ο λεπτό, όταν ο Θορστέινσον επιχείρησε γύρισμα, με τον Μοναστηρλή να μπλοκάρει χωρίς δυσκολία. Τρία λεπτά αργότερα, ο Γούλιουσον πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά έστειλε την μπάλα εκτός εστίας.

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Η πρώτη αξιόλογη επιθετική προσπάθεια της Εθνικής ήρθε στο 14', με τον Κούτσια να δημιουργεί από την αριστερή πλευρά και να γυρίζει την μπάλα στον Πνευμονίδη. Το σουτ του τελευταίου, ωστόσο, δεν είχε δύναμη, με τον Πέτερσον να μπλοκάρει εύκολα.

Η Ισλανδία άγγιξε το γκολ στο 19ο λεπτό, όταν ο Γκούντμουντσον εξαπέλυσε δυνατό σουτ, με την μπάλα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι του Μοναστηρλή. Η ελληνική απάντηση ήρθε άμεσα, καθώς στο 20' ο Κούτσιας βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή, αλλά η κεφαλιά του δεν βρήκε στόχο.

Όσο περνούσε η ώρα, η Ελλάδα ανέβαζε την απόδοσή της και στο 36' έφτασε μια ανάσα από το προβάδισμα. Ο Κούτσιας βγήκε σε θέση τετ α τετ, όμως ο Πέτερσον απέκρουσε την προσπάθειά του.

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Στην εξέλιξη της φάσης, η μπάλα στρώθηκε στον Αλμύρα, ο οποίος δεν κατάφερε επίσης να νικήσει τον Ισλανδό τερματοφύλακα, που επενέβη ξανά, παραχωρώντας κόρνερ. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με νέα καλή στιγμή για τη «γαλανόλευκη», με τον Κούτσια να δοκιμάζει το πόδι του από τα αριστερά, αλλά τον Πέτερσον να δηλώνει και πάλι «παρών».

Στο 55', ωστόσο, η Εθνική δέχθηκε ένα σημαντικό πλήγμα, καθώς ο Μοναστηρλής τραυματίστηκε έπειτα από επιθετική προσπάθεια των Ισλανδών και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με τον Μπότη να περνά στη θέση του κάτω από τα δοκάρια.

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Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στο 61' η Ισλανδία κέρδισε πέναλτι, έπειτα από μαρκάρισμα του Καλογερόπουλου πάνω στον Θορστέινσον. Από την άσπρη βούλα ανέλαβε την εκτέλεση ο Γκούντιονσεν, όμως δεν βρήκε στόχο, με τον Μπότη να κρατά ανέπαφη την ελληνική εστία με μεγάλη απόκρουση.

Προηγήθηκε η Ισλανδία, ισοφάρισε η Εθνική στο 90+2'

Η Ισλανδία ήταν εκείνη που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στη συνέχεια, ασκώντας πίεση στην ελληνική άμυνα και η επιμονή των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο 89ο λεπτό, όταν ο Μικάελσον, λίγα μόλις λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μετά από σέντρα του Θορστέινσον, πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Μπότη για το 1-0.

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Η Εθνική Ελπίδων, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη! Σε μια εντυπωσιακή αντίδραση, η «γαλανόλευκη» βρήκε το γκολ της ισοφάρισης και πάγωσε τους γηπεδούχους. Συγκεκριμένα, έπειτα από μακρινή εκτέλεση φάουλ του Μουζακίτη, ο Παπακανέλλος επιχείρησε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Μικάελσον, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα για το τελικό 1-1.

Ισλανδία (Κρίστιανσον): Πέτερσον, Θόρχαλσον, Γιούλιουσον, Άρονσον, Κρίστιανσον, Α. Γκούντμουντσον (78′ Κόσιτς), Ρόμπερτσον, Σίγκουρντσον, Ντ. Γκούντγιονσεν (78′ Μικάελσον), Ντάντασον (71′ Άντρεσον), Θορστέινσον.

Ελλάδα (Ταουσιάνης): Μοναστηρλής (58′ Μπότης), Κωστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν (23′ Κάτρης), Κοντούρης, Μουζακίτης, Αλμύρας (80′ Κυριόπουλος), Πνευμονίδης (58′ Σμυρλής), Κούτσιας (80′ Μύθου), Παπακανέλλος.