Ταϊρί βγαλμένος απ' το... NBA: Ασύλληπτο κάρφωμα πάνω από τον Χόρχλερ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Μπριν Ταϊρί έκανε ένα εμφατικό κάρφωμα και μαγνήτισε τα βλέμματα στο Ηρακλής - ΠΑΟΚ.

Η φάση του αγώνα και ίσως της 5ης αγωνιστικής της Basket League από τον Μπριν Ταϊρί. Ο γκαρντ του ΠΑΟΚ ισοπέδωσε το καλάθι του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, με ένα τρομερό tomahawk κάρφωμα.

Ο Ταϊρί πάτησε πολύ δυνατά και δε φοβήθηκε τον κατά πολύ ψηλότερό του Νόα Χόρχλερ. Ο Αμερικανός κάρφωσε μπροστά στον ψηλό του Ηρακλή, κάνοντάς τον πόστερ, σε μία πραγματικά ασύλληπτη φάση που θύμισε… NBA.