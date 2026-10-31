Ηρακλής-ΠΑΟΚ 53-63: «Ασπρόμαυρο» το ντέρμπι μίας... άλλης εποχής [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής (53-63) σε ένα ντέρμπι απ' τα παλιά με τον Ηρακλή, για την 5η αγωνιστική της Basket League.

Μπάσκετ από τα... παλιά, με τη Θεσσαλονίκη έτσι και αλλιώς να επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο από φέτος, ντέρμπι «σκληρό» και ένας ΠΑΟΚ που με την ποιότητά του πέρασε από το κατάμεστο Ιβανώφειο, επικρατώντας του Ηρακλή με 63-53 στην 5η αγωνιστική της Basket League.

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Οι δύο ομάδες δεν είχαν καλά ποσοστά, ήταν νευρικές, άστοχες και με λάθη, σε ένα ντέρμπι με ένταση, που βρήκε νικητή τον ΠΑΟΚ ένεκα της ποιότητας των παικτών του.

Ο «Δικέφαλος» παρέμεινε αήττητος, φτάνοντας τις 5 νίκες στο πρωτάθλημα και άφησε πίσω του την ήττα από την Μπαχτσεσεχίρ στο EuroCup.

Χαμηλό σκορ αλλά η ποιότητα του ΠΑΟΚ έκανε τη διαφορά

Ντέρμπι περιμέναμε και ντέρμπι είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής δεν ήθελε να δώσει τίποτα εύκολο στον ΠΑΟΚ, με τον Μέλβιν και τον Χόρχλερ να οδηγούν το σκοράρισμά του.

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Οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν σε καλή δημιουργική βραδιά τον Καλάθη και αυτό επηρέαζε την επίθεσή τους, αλλά οι Φόστερ και Χάτζινς σκόραραν προσωπικά καλάθια για το 22-27 (14').

Ο Ηρακλής έβρισκε λύσεις με τον Λεκιού και δεν άφηνε το παιχνίδι να του ξεφύγει, αλλά η φτωχή συγκομιδή του από το τρίποντο δεν του επέτρεπε να είναι το ίδιο ανταγωνιστικός. Σε ένα κλειστό ματς όπως αυτό, το 3/13 με το 6/15 έχει διαφορά από το τρίποντο.

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Ο ΠΑΟΚ έφτασε στο +8 (36-44, 26') με το μοτίβο να μην αλλάζει. Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να κρατηθούν κοντά, πλησιάζοντας ως τους 5, αλλά οι παίκτες του Τρινκιέρι έβρισκαν τις λύσεις.

Η ποιότητα των παικτών του ΠΑΟΚ, άλλωστε, έκανε τη διαφορά. Ο «Δικέφαλος» ξέφυγε με 44-55 (35') και δεν κοίταξε πίσω, κάνοντας το 5/5 στην Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 31-34, 42-47, 53-63.

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Μεγάλο «διπλό» για τη Δόξα Λευκάδας, πρώτη νίκη το Μαρούσι

Η Καρδίτσα συνεχίζει την πολύ καλή της πορεία στην Basket League. Στην έδρα της παραμένει πολύ δυνατή και επικράτησε με άνεση, 81-65 του Κολοσσού που έμοιαζε εντελώς έξω από τα… νερά του. Τέσσερις παίκτες της Καρδίτσας, οι Τζάκσον, Τέρνερ, Πετρόπουλος και ΜακΡέι σκόραραν 13.

Την ίδια ώρα η Δόξα Λευκάδας ήταν μην κάνει την αρχή. Μετά πρώτη της νίκη στην Basket League, η ομάδα του κόουτς Τερζή είχε σε μεγάλο απόγευμα τον Χάρμον που σκόραρε 22 και πέρασε με 73-59 από το κλειστό της Άνω Μεράς στη Μύκονο. Έχοντας σημαντικές βοήθειες και από τους δύο ψηλούς, αφού Σάρμα (8π., 10ρ.) και Γκαντ (14π., 9ρ.) έκαναν ό,τι ήθελαν στη ρακέτα.

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Τέλος, το Μαρούσι πέτυχε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Η ομάδα των βορείων προαστίων έφτασε να προηγείται μέχρι και με 30 απέναντι στον Προμηθέα, που δεν είχε τρόπο να αντισταθεί, παρά μόνο να μειώσει για το τελικό 87-76.