Ηρακλής - Παναθηναϊκός 1-2: Απόδραση κορυφής μέσω VAR από την άσπρη βούλα! [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 2-1 του Ηρακλή, χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Καλάμπρια στο 90+2', μετά από παρέμβαση του VAR, για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε, ίδρωσε, μόχθησε, αλλά, στο τέλος κατάφερε να επικρατήσει εκτός έδρας με σκορ 2-1 του Ηρακλή στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League. Αλλά για να συμβεί αυτό έπρεπε να ευστοχήσει από το σημείο του πέναλτι ο Νταβίντε Καλάμπρια στο 90+2', μετά από μία παράβαση που έπρεπε να επέμβει το VAR.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εν λόγω φάση προκάλεσε πολλές και διαφορετικές αντιδράσεις από τους γηπεδούχους. Όλα ξεκίνησαν από μία σέντρα από τα δεξιά με τον Ζούλοβιτς να βρίσκει την μπάλα με την παλάμη του χεριού του σε γύρισμα του Ραστόντερ. Λίγο αργότερα ο Τζήλος έκρινε ότι μεγέθυνε το σώμα του και έδωσε το πέναλτι προκαλώντας την οργή των ανθρώπων του Ηρακλή και του Ματσάρι που έφυγε από τον πάγκο του.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός ήταν και παραμένει μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα της Super League, έχοντας 25 βαθμούς, ενώ ο Ηρακλής είναι 9ος με δέκα βαθμούς για την ώρα.

Ηρακλής - Παναθηναϊκός: Γεμάτο ημίχρονο

Στο 3' ήρθε η πρώτη τελική για τον Παναθηναϊκό, μετά από φοβερή κάθετη του Τετέη στον Ντέσερς, ο Νιγηριανός από πλάγια θέση στην περιοχή έκανε πλασέ με το αριστερό, η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός δεν σταμάτησε να πιέζει για να βρει ένα γρήγορο γκολ και έφτασε κοντά σε αυτό όταν στο 11' με τον Τεττέη μπήκε από τα δεξιά, αλλά άνοιξε τελευταία στιγμή το κοντρόλ και το γύρισμά του δεν βγήκε σωστά.

Ωστόσο, το 1-0 ήρθε από τον Ηρακλή στο 17' μετά από ﻿﻿εκτέλεση στο πίσω δοκάρι ο Βούρος γύρισε την μπάλα και ο Μάρκες με πλασέ άνοιξε το σκορ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 45'+2' τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό όταν ο Ταμπόρδα έκανε σέντρα με στόχο τον Τεττέη, αλλά ο Αθανασιάδης βγήκε και δεν έδιωξε σωστά, ο Ταμπόρδα έκανε το σουτ άουτ. Η προσπάθειά του πέρασε έξω με το 1-0 υπέρ των γηπεδούχων να είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ηρακλής - Παναθηναϊκός: Δεν σταμάτησαν να πιέζουν μέχρι το τέλος οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός ήξερε ότι έπρεπε στο δεύτερο ημίχρονο να παίξει πιο επιθετικά και να ζητήσει πολλά παραπάνω από τους παίκτες του, αλλά και από τον ίδιο του τον εαυτό αν ήθελε να φύγει από τη Θεσσαλονίκη με κάτι θετικό στις αποσκευές του.



Στο 48' οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη μεγάλη για το 1-1 όταν ο Γκαρσία σε ωραία ενέργεια, απασχόλησε την άμυνα του Ηρακλή, έστρωσε στον Λούζα, πού ήρθε από πίσω με συρτό δυνατό σουτ, αλλά ο Αθανασιάδης ήταν έτοιμος και μπλόκαρε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 56΄ήρθε η επιβράβευση για τους «πράσινους» όταν μετά από φοβερή σέντρα του Κυριακόπουλου, τσαφ του Βούρου, ο Ντέσερς άνοιξε το κοντρόλ, πέρασε όμως τον Αθανασιάδη και σκόραρε εύκολα για το 1-1, δίνοντας χαρά στους φίλους των «πρασίνων» στις εξέδρες.

Στο ﻿63' ο Ηρακλής είχε την ευκαιρία του, ώστε να γίνει και πάλι απειλητικός μπροστά από την εστία του Πένια όταν ο Τζάντε Σίλβα μετά από άτσαλο διώξιμο σούταρε στα σώματα, ενώ στη συνέχεια πήρε ριμπάουντ, αλλά έστειλε πολύ ψηλά την μπάλα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Ματσάρι ήταν εκείνη που έδειχνε ότι μπορούσε να το πάει ως το τέλος και να πάρει έναν πολύ σημαντικό βαθμό για εκείνη. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, δεν έπαψαν ποτέ να πιστεύουν και να παλεύουν για κάτι καλύτερο και τη νίκη στο φινάλε. Σε μία φάση από το πουθενά κέρδισαν πέναλτι. Όταν ο Ζούλοβιτς βρήκε την μπάλα με την παλάμη του, μετά από γύρισμα του Ραστόνερ.

Η εν λόγω φάση έφερε πολλές αντιδράσεις ειδικά από την πλευρά του Ηρακλή. Ωστόσο, αυτό δεν επηρέασε τον Καλάμπρια που έκανε το 2-1 για τον Παναθηναϊκό και του έδωσε μία απίθανη και δύσκολη εκτός έδρας νίκη που τον κρατάει στην κορυφή.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηρακλής (Ματσάρι): Aθανασιάδης, Σόρια, Βούρος, Πίνα, Ρος, Νάνου, Σουρλής, Κράιντς, Τζάντε Σίλβα, Ίβι Λόπεθ, Μάρκεθ



Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Σαλάχ-Εντίν, Λούζα, Καμαρά, Ταμπόρδα, Αντίνο,Ντέσερς, Τεττέη.

