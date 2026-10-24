Ηρακλής - Κηφισιά 2-3: Ο Πόμπο «ζωγράφισε», ο Λέτο πανηγύρισε τεράστιο διπλό [βίντεο] - iefimerida.gr

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Ηρακλή με σκορ 3-2 και μάλιστα με ανατροπή πήρε η Κηφισιά με τον Χόρχε Πόμπο να... ζωγραφίζει για την 8η αγωνιστική της Super League.

Μεγάλο «διπλό» για την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο κόντρα στον Ηρακλή! Το σύνολο του Αργεντινού τεχνικού ναι μεν βρέθηκε να χάνει με σκορ 2-1, όμως, δεν τα παράτησε ποτέ και με τον Χόρχε Πόμπο να κάνει πράγματα και θαύματα επιβλήθηκε μέσα στο Καυτανζόγλειο με σκορ 3-2!

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Η ομάδα από τα Βόρεια προάστια της Αττικής έδειξε να θέλει περισσότερο τη νίκη και να έχει δυνάμεις στις πιο πολλές μονομαχίες που έδωσε, γι' αυτό άλλωστε και τις πήρε. Από την άλλη οι γηπεδούχοι από την αρχή είχαν αρκετά προβλήματα στην άμυνά τους και αυτά έμελλε να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η Κηφισιά έκανε ένα πολύ βαθμολογικό... άλμα και έφτασε τους 11 βαθμούς και παράλληλα στην 6η θέση της Super League. Από την άλλη ο Ηρακλής γνώρισε δεύτερη σερί ήττα και παρέμεινε στους εννιά βαθμούς και την 9η θέση.

Ηρακλής - Κηφισιά: Όλα στα ίσα!

Το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα για την Κηφισιά, μιας και στο 7' πήρε το προβάδισμα με τον Σαγάλ, μετά από κόρνερ και ωραία κομπίνα που ακολούθησε. Ωστόσο, μετά από επέμβαση του VAR ο Πόμπο ήταν σε αντικανονική θέση και το τέρμα δεν μέτρησε.

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O Ηρακλής δεν άργησε να ισορροπήσει και να βρει τα πατήματά του. Μάλιστα, στο 13' πήρε το προβάδισμα όταν ο Τσάκλα πήδηξε ανάμεσα από Σαγάλ και Χριστόπουλο και πήρε την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Σόρια, ο οποίος εκτέλεσε με πάσα το κόρνερ, αλλά ξαναπήρε και γέμισε στο δεύτερο δοκάρι για τον στόπερ του Ηρακλή, που έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ραμίρεζ.



Η αντίδραση από τους φιλοξενούμενους δεν άργησε να έρθει όταν στο 33' μετά από πολύ ωραία ανάπτυξη από την Κηφισιά η μπάλα έφτασε στον Σαγάλ από τα δεξιά, ο οποίος έσπασε στον επερχόμενο Γιάγκνε που πάτησε περιοχή, εκείνος έκανε δυνατό συρτό γύρισμα παράλληλα με την εστία για να έρθει ο Αντόνισε σκόραρε σε άδειο τέρμα.



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Παρά τις δυνατές μονομαχίες δεν άλλαξε τίποτα, μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου με το 1-1.

Ηρακλής - Κηφισιά: Το φινάλε είχε την υπογραφή του Πόμπο

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής ήταν εκείνος που μπήκε πιο δυνατά και το έδειξε κάνοντας το 2-1 επί της ουσίας με την πρώτη του σημαντική φάση στο δεύτερο 45λεπτο όταν μετά από σέντρα του Σόρια στο πρώτο δοκάρι, ο Ίβι Λόπεθ πετάχτηκε ανάμεσα από τα δύο στόπερ και πήρε την κεφαλιά, νικώντας τον Ραμίρεζ για το 2-1. Δεύτερη ασίστ σήμερα για τον Ισπανό δεξιό μπακ-χαφ.



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Η Κηφισιά όχι μόνο δεν τα παράτησε αλλά έφερε το ματς στα ίσα στο 77' με

γκολ-ζωγραφιά από τον Πόμπο, ο οποίος πήρε την μπάλα στη γωνία της περιοχής, την έφερε στο δεξί και εκτέλεσε στην απέναντι γωνία, με την μπάλα να χτυπά στο δοκάρι και να καταλήγει στα δίχτυα του Αθανασιάδη.

Οι φιλοξενούμενοι δεν σταμάτησαν να πιέζουν για κάτι παραπάνω, ώστε να πάρουν τη νίκη. Και αυτό έγινε στο 86' όταν μετά από πολύ γλυκιά σέντρα του Πολυκράτη στο δεύτερο δοκάρι, ο Σαγάλ ήρθε με φόρα και με καρφωτή κεφαλιά κάνει το 3-2 υπέρ της Κηφισιάς και να της δίνει μία πολύ δύσκολη και σημαντική νίκη, ενόψει της συνέχειας με τον Ηρακλή να έχει μία πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 90', χωρίς κάποιο αποτέλεσμα.

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Οι ενδεκάδες:﻿

Ηρακλής (Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Τσάκλα, Σόρια (70' Σαντέ Σίλβα), Σουρλής (82' Καϊμπουέ), Ραντόγια (58' Κράιντς), Νανού, Νιζέτ, Ίβι Λόπεθ (82' Κόλιτς), Μάρκες

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Βαν Άιμα, Αμπάντα (58' Πολυκράτης), Σαγάλ, Γιάγκνε (58' Μπένι, 70' Ζέρσον Σόουζα), Ρουκουνάκης, Αντόνισε (84' Ούγκο Σόουζα), Πόμπο, Χριστόπουλος (58' Κυριόπουλος).