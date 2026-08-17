Ηρακλής - Βόλος 1-3: Εύκολη επικράτηση για την ομάδα της Μαγνησίας και πρόκριση στη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Βόλος δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα, επικράτησε με 3-1 κόντρα στον Ηρακλή και πήρε την πρόκριση για την league phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ένα καλό «μάθημα» για το τι θα κληθεί να αντιμετωπίσει στην Super League «έστειλε» ο Βόλος στον Ηρακλή. Η ομάδα της Μαγνησίας επικράτησε με 3-1 κόντρα στον «Γηραιό» στο γήπεδο των Σερρών, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στην league phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

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Το μόνο που κατάφερε η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι ήταν να ισοφαρίσει προσωρινά, όταν ο Κούστα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σιαμπάνη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Νίκησε εύκολα τον Ηρακλή ο Βόλος και «έκλεισε» θέση στη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Από το ξεκίνημα, το παιχνίδι είχε αποκτήσει έναν πολύ γρήγορο ρυθμό. Πριν την συμπλήρωσε ενός τέταρτου παιχνιδιού, ο Βόλος είχε ήδη χάσει δύο ευκαιρίες, με πρωταγωνιστές τους Ουρτάδο και Λάμπρου.

Το γκολ ήρθε στο 22ο λεπτό για την ομάδα της Μαγνησίας. Ο Τζόκα εκτέλεσε το φάουλ από αριστερά, ο Αθανασιάδης δεν έδιωξε και ο Κάτσικας έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα, «γράφοντας» το 0-1.

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Στη συνέχεια, η ομάδα του Κώστα Μπράτσου έχασε ευκαιρίες για δεύτερο γκολ. Τελικά, ο Ηρακλής βρήκε την ισοφάριση στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Κούστα από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Η απάντηση από πλευράς Βόλου ήταν άμεση, με τον Ελ Σαουμπί να σκοράρει μετά από πάσα του Τζόκα για το 1-2.

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Με τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού, ο «Γηραιός» ζήτησε πέναλτι για ανατροπή του Νιζέτ. Ο Κατοίκος δεν είδε παράβαση, ο Βόλος έφυγε στην κόντρα και ο Τζόκα εκμεταλλεύτηκε την κακή αντίδραση του Καρακασίδη, πετυχαίνοντας το 3-1 με ψηλοκρεμαστό πλασέ.

Το γκολ αυτό «έκοψε» τα πόδια των γηπεδούχων, με την ομάδα της Μαγνησίας να διατηρεί με άνεση το υπέρ της προβάδισμα και να προκρίνεται στην league phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

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Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης (46' Καρακασίδης), Πίνια, Βούρος, Τσάκλα, Σόρια (67' Πέδρο Μάρκες), Νιζέτ, Σουρλής, Χρομάντα (71' λ.τρ. Κράιντς), Κωνσταντακόπουλος (46' Ιβι Λόπεθ), Μωϋσίδης, Κούστα (67' Κόλιτς).

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάτσικας (62' Γκάμπριελ), Κάργας, Ελ-Σαουμπί, Μεντίλ, Φάμπιο, Κόμπα, Τζόκα, Λάμπρου (58' Φουρτάδο), Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο