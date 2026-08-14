Ηρακλής, μεταγραφές: Ενίσχυση στη γραμμή κρούσης με τον Πορτογάλο επιθετικό, Πέδρο Μάρκες - iefimerida.gr

Συνεχίζει την ενίσχυσή του ο Ηρακλής, με τον «Γηραιό» να ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου σέντερ φορ, Πέδρο Μάρκες, το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8).

Κάτι παραπάνω από μία εβδομάδα έχει μείνει για την έναρξη της φετινής Super League. Η χρονιά αυτή αποτελεί «ορόσημο» για τον Ηρακλή, ο οποίος επιστρέφει στα μεγάλα «σαλόνια» μετά από εννέα χρόνια. Για τον λόγο αυτό, ο «Γηραιός» θέλει να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στο ξεκίνημα.

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Έτσι, μετά την ενίσχυση στα χαφ με τον έμπειρο Νεμάνια Ραντόγια, προχώρησε σε ακόμη μία σημαντική κίνηση, αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου σέντερ φορ, Πέδρο Μάρκες.

Ο 28χρονος επιθετικός προέρχεται από μία «γεμάτη» διετία στην Κύπρο με τη φανέλα του Απόλλωνα Λεμεσού, όπου πραγματοποίησε 85 συμμετοχές, έχοντας ως απολογισμό 37 γκολ και 13 ασίστ. Τώρα, έρχεται να προστεθεί στην επιθετική... φαρέτρα του Βάλτερ Ματσάρι.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή για τη μεταγραφή του Πέδρο Μάρκες

«Ο Pedro David Rosendo Marques γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 1998 στη Λισαβόνα, έχει ύψος 1,81 μ. και αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης.

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Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Sporting CP, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Gil Vicente, Famalicão, NEC Nijmegen και Apollon Limassol, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Πορτογαλίας, της Ολλανδίας και της Κύπρου.

Στην καριέρα του μετρά περισσότερες από 220 επίσημες συμμετοχές και 80 γκολ, ενώ έχει υπάρξει διεθνής με την U20 της Πορτογαλίας.

Ο Pedro έρχεται στον ΗΡΑΚΛΗ για να ενισχύσει σημαντικά τη γραμμή κρούσης της ομάδας μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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Pedro, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλά γκολ με τα κυανόλευκα!»