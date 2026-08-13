Ηρακλής, μεταγραφές: Ο Νεμάνια Ραντόγια που... ξέρει από το κορυφαίο επίπεδο στον «Γηραιό» - iefimerida.gr

Μία πολύ σημαντική μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Ηρακλής, καθώς ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Νεμάνια Ραντόγια το απόγευμα της Τετάρτης (12/8).

Λίγο παραπάνω από μία εβδομάδα έχει μείνει για την έναρξη της νέας σεζόν της Super League, με τον Ηρακλή να πατάει... γκάζι μεταγραφικά, ώστε να διευθετήσει τις τελευταίες εκκρεμότητες που υπάρχουν στο ρόστερ του.

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Μία από τις πιο σημαντικές μεταγραφές του, πάντως, ο «Γηραιός» την ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης (12/8). Αυτός είναι ο Νεμάνια Ραντόγια, με τον Σέρβο χαφ να αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στη θέση «8», ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και ως αμυντικό χαφ.

Ο Ραντόγια είναι ένας μέσος με σημαντικές παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, φορώντας τη φανέλα της Λεονέσα. Μεταξύ άλλων, έχει αγωνιστεί για αρκετά χρόνια στην La Liga, με τις φανέλες των Λεβάντε και Θέλτα.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή για τη μεταγραφή του Νεμάνια Ραντόγια

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Nemanja Radoja, προσθέτοντας στο δυναμικό της έναν ποδοσφαιριστή με πολυετή παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο του ισπανικού ποδοσφαίρου.

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Ο 33χρονος Σέρβος μέσος γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1993 στο Novi Sad, έχει ύψος 1,86 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Vojvodina, πριν μετακομίσει το 2014 στην Ισπανία για λογαριασμό της Celta Vigo, όπου παρέμεινε για πέντε σεζόν. Το 2019 συνέχισε στη Levante, παραμένοντας για ακόμη τρία χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ισπανίας.

Ο Radoja μετρά σχεδόν 200 συμμετοχές στη LaLiga με τις Celta Vigo και Levante, ενώ με τη Celta απέκτησε και σημαντικές παραστάσεις από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

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Στη συνέχεια αγωνίστηκε στο MLS με τη Sporting Kansas City, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Σερβίας.

Η εμπειρία και η ποιότητά του έρχονται να ενισχύσουν σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας μας.

Nemanja, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα!»