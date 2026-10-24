Ίπσουιτς-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1: Τα έκανε όλα εκτός από το να βρει ένα γκολ για να φύγει με «διπλό» - iefimerida.gr

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν καταφανώς ανώτερη αλλά δεν κατάφερε να υποτάξει την Ίπσουιτς, παρά τις τεράστιες ευκαιρίες της, μένοντας στο 1-1.

Κάποιες φορές χρειάζεσαι και τύχη στο ποδόσφαιρο. Τύχη που είχε η Ίπσουιτς, αλλά δεν είχε η Νότιγχαμ Φόρεστ στο παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής της Premier League.

Η Νότιγχαμ προηγήθηκε με γκολ του Νίκο Γουίλιμς στο 13', αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν γκολ ισοφάρισης στο 41' με τον Ενσίσο.

Στο δεύτερο μέρος υπήρχαν μονάχα οι φιλοξενούμενοι στο γήπεδο. Στο 63' και το 64' Μουρίγιο και Μουνιόθ δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Με τον Ντέλαπ να παίρνει σειρά στο 74' και να μην καταφέρνει να πετύχει γκολ, χάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία με κοντινή κεφαλιά που πέρασε πάνω από το δοκάρι.

Και σα να μην έφτανε αυτό, η Νότιγχαμ έχασε και άλλη μεγάλη ευκαιρία στο 90' με τον Χάντσον Οντόι, του οποίου το σουτ πέρασε δίπλα από το δοκάρι για να μείνει τελικά το 1-1.

Ένα αποτέλεσμα που φέρνει την Ίπσουιτς στους 10 βαθμούς, ενώ η Νότιγχαμ μετράει πλέον 6.