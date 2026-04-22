Ίντερ - Κόμο 3-2: Οι Μιλανέζοι με επική ανατροπή... έσβησαν το όνειρο του Δουβίκα και προκρίθηκαν στον τελικό του Coppa Italia - iefimerida.gr

Μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Coppa Italia πήρε η Ίντερ, επικρατώντας εντός έδρας 3-2 της Κόμο, ενώ ήταν πίσω στο σκορ με 0-2!

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου πάει για κάτι μεγάλο. Για κάτι ιστορικό! Μιας και για πρώτη φορά, μετά το 2010, έχει πιθανότητες να κάνει νταμπλ, μετά την επική πρόκριση στον τελικό του Coppa Italia, αναγκάζοντας την ομάδα του Τάσου Δουβίκα να φύγει με το κεφάλι σκυμμένο από το χορτάρι.

Οι Μιλανέζοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0. Ωστόσο, χάρη στο απίθανο τελευταίο 20λεπτο που έκαναν τόσο ο Χακάν Τσαλχάνογλου (πέτυχε δύο τέρματα), όσο και ο Πίταρ Σούσιτς (σημείωσε δύο ασίστ και το γκολ της νίκης στο 92'). Η Κόμο έχασε μία ιστορική ευκαιρία για να δώσει το «παρών» για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό του θεσμού.

Ίντερ - Κόμο: Δεν θα μπορούσε να ζητήσει κάτι περισσότερο ο Φάμπρεγας

Η Ίντερ φέτος έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει δύσκολη τη ζωή των αντιπάλων της. Ειδικά στην έδρα της. Πόσο μάλλον όταν έχει την μπάλα στα πόδια της. Οι παίκτες του Κίβου ήταν αυτοί που ναι μεν είχαν την κατοχή, όμως, δεν μπορούσαν με τίποτα να βρουν τον τρόπο να προσεγγίσουν την εστία της Κόμο.

Οι παίκτες του Φάμπρεγας έδειχναν πόσο καλά διαβασμένοι είναι και πόσο καλά συντονισμένοι ήταν στις κινήσεις τους στην άμυνα. Σκοπός τους ήταν σε πρώτη φάση να μην δεχτούν γκολ και αργότερα αν είχαν κάποια ευκαιρία να σημειώσουν. Έτσι και έγινε με τον Μπατούρινα να είναι αυτός που νίκησε τον Μαρτίνες στο 32' και να δίνει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους που παρά τη χαρά και τον ενθουσιασμό τους έπρεπε να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Ίντερ - Κόμο: Όλα άλλαξαν σε 20 λεπτά

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε για την Κόμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μιας και ο Ντε Κούνια ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0. Από εκεί και έπειτα η Ίντερ είχε να ανέβει ένα... βουνό. Ωστόσο, οι παίκτες του Κίβου έδειξαν και πάλι ότι υπό πίεση και όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο μπορούν και αποδίδουν καλύτερα.

Ειδικά όταν ο Τσαλχάνογλου και ο Σούσιτς είναι σε τέτοιο βράδυ. Οι δυο τους ήταν εκείνοι που άλλαξαν τα δεδομένα της αναμέτρησης μιας και συνεργάστηκαν και στα τρία τέρματα της ομάδας τους. Αρχικά μείωσαν σε 2-1 με τον Κροάτη να δίνει την πάσα και τον Τούρκο να σκοράρει στο 69'.

Η Κόμο μέχρι και εκείνο το σημείο έδειχνε να ελέγχει το ματς. Να έχει καθαρό μυαλό και να μπορεί να κόψει τις επιθέσεις των Μιλανέζων. Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα οι γηπεδούχοι πίεζαν ολοένα και περισσότερο με την απειρία στους φιλοξενούμενους να κάνει την εμφάνισή της. Έτσι, λοιπόν, όταν έγινε το 2-2 στο 86' από τον Τσαλχάνογλου -με ασίστ πάλι του Σούσιτς- ήταν απλά θέμα χρόνου για να έρθει η ολική ανατροπή που συνέβη στο 89' με τον Κροάτη να γίνεται από δημιουργός σκόρερ και να στέλνει την Ίντερ σε ακόμη έναν τελικό.

Η Κόμο βγήκε μπροστά, είχε καλές στιγμές για το 3-3 και να στείλει το ματς στην παράταση, όμως, ο Μαρτίνες έδειχνε να είναι... ανίκητος. Έτσι, το 3-2 υπέρ της Ίντερ έμεινε ως το τέλος.