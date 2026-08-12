ΑΕΚ-ΟΦΗ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος συνεχάρη τον Χρήστο Κόντη για την κατάκτηση του Super Cup [βίντεο] - iefimerida.gr

Όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε μετά τον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να δίνει συγχαρητήρια στον Χρήστο Κόντη.

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να «γράφει» ιστορία! Λίγους μήνες μετά το Κύπελλο Ελλάδας, οι Κρητικοί σήκωσαν και το Super Cup, «λυγίζοντας» στα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, παρά το «buzzer-beater» του Ζίνι.

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Αμέσως μετά τη λήξη του τελικού εκτυλίχθηκε μία όμορφη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε στο στάδιο, πλησίασε τον Χρήστο Κόντη και έδωσε το χέρι στον προπονητή του ΟΦΗ, δίνοντάς του συγχαρητήρια για το σπουδαίο επίτευγμα των Κρητικών. Ο Κόντης ανταποκρίθηκε στον διοικητικό ηγέτη των «κιτρινόμαυρων» και ανταπέδωσε τον χαιρετισμό.

Δείτε το βίντεο με τον Μάριο Ηλιόπουλο να δίνει συγχαρητήρια στον Χρήστο Κόντη για την κατάκτηση του Super Cup