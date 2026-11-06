Ηλίας Κουτσουπιάς: Από το μπάσκετ, το μποξ και την κολύμβηση… ποδοσφαιριστής στο Κιάβαρι της Ιταλίας -Το διαβατήριο για την εθνική Ελλάδας - iefimerida.gr

Γιος ποδοσφαιριστή, ο Ηλίας Κουτσουπιάς ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, αλλά άλλη διαδρομή, η οποία μέσω του Βελγίου τον έβγαλε στην εθνική Ελλάδας.

Κατά μάνα κατά κύρη, ο Ηλίας Κουτσουπιάς, παραμέρισε το μπάσκετ, το μποξ, και την κολύμβηση, έβαλε ποδοσφαιρικά παπούτσια και με αυτά περπάτησε από τα γήπεδα της Κρήτης και της Ιταλίας έως αυτά του Βελγίου για να γίνει πρωταγωνιστής στην Άντερλεχτ και να πάρει το διαβατήριο για την Εθνική Ελλάδας.

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Η διαδρομή ενός αθλητή από το όνειρο έως την κορυφή συχνά κρύβεται πίσω από αμέτρητες θυσίες, ατελείωτες ώρες στους δρόμους και γενναίες αποφάσεις, κάποιες από αυτές σε νεαρή ηλικία.

Ο γιος του παλαίμαχου Γιώργου Κουτσουπιά, το μπάσκετ, το μποξ και η κολύμβηση

Ο Ηλίας Κουτσουπιάς, ο 25χρονος μέσος που πλέον χαράσσει τη δική του ποδοσφαιρική διαδρομή στα γήπεδα του Βελγίου με τη φανέλα της Άντερλεχτ, ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο, καθώς κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τις μεγάλες αναμετρήσεις απέναντι στην Ολλανδία (13/11, 21:45) και την Σερβία (16/11, 21:45) για το Nations League.

Γεννημένος στις 10 Μαΐου 2001 στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο Ηλίας Κουτσουπιάς μεγάλωσε σε ένα περιπλεγμένο περιβάλλον γεμάτο μπάλα. Γιος του παλαίμαχου αμυντικού Γιώργου Κουτσουπιά -ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα στα ελληνικά γήπεδα, κυρίως με τη φανέλα του ΟΦΗ-, ήταν μάλλον αναμενόμενο να κολλήσει το «μικρόβιο» του ποδοσφαίρου. ΚΙ ας φώναζε πάντα η μαμά του Αλεξία που προτεραιότητά της ήταν το σχολείο, τόσο για τον Ηλία όσο και τον αδερφό του Φώτη που τώρα παίζει στον ΟΦΗ.

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Ο Ηλίας, στα πρώτα του βήματα, περίπου στην ηλικία των πέντε ετών, δοκίμασε τα πάντα: μπάσκετ, μποξ, κολύμβηση. Τελικά, όμως, τον κέρδισε το ποδόσφαιρο. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά ινδάλματα ήταν ο Ντρούλιτς του ΟΦΗ και αργότερα ο Ροναλντίνιο, ενώ δεν έκρυβε τον θαυμασμό του για μεγάλες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Νίκος Μαχλάς και ο Γιώργος Σαμαράς.

Από το Ηράκλειο έως τον Πλατανιά και μόνος του στο Κιάβαρι της Ιταλίας

Ως «παιδί του ΟΦΗ», ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στα τμήματα υποδομής της κρητικής ομάδας. Λίγο αργότερα, η εξέλιξή του τον οδήγησε στα Χανιά και στις ακαδημίες του Πλατανιά (2015–2017). Η καθημερινότητά του ήταν εξαντλητική, καθώς έτρωγε καθημερινά τρεις ώρες στους δρόμους μόνο και μόνο για να προπονηθεί και να αγωνιστεί με την ομάδα του Πλατανιά.

Πριν καλά-καλά ενηλικιωθεί, ο Κουτσουπιάς πήρε μια απόφαση ζωής. Σε ηλικία μόλις 16 ετών (το 2017), τα άφησε όλα πίσω του για να μετρήσει τις δυνάμεις του στο εξωτερικό. Ο πατέρας του τον συνόδευσε στο Κιάβαρι της Ιταλίας, μια γραφική παραθαλάσσια πόλη, στην περιφέρεια της Λιγυρίας. Εκεί τον άφησε μόνο του, καθώς εντάχθηκε στις ακαδημίες της Βίρτους Εντέλα.

Στους ξενώνες της ομάδας έγινε ο «Έλληνας Μαρκίζιο»

Αφού εγκαταστάθηκε στους ξενώνες της ομάδας μαζί με άλλα 16 παιδιά, ο νεαρός Έλληνας αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να ωριμάσει γρήγορα, προσαρμοσμένος στις απαιτητικές συνθήκες του ιταλικού ποδοσφαίρου. Η εργατικότητα και το στιλ παιχνιδιού του δεν άργησαν να τραβήξουν τα βλέμματα, με τους Ιταλούς να τον φωνάζουν πλέον «Έλληνα Μαρκίζιο», αναφορά στον μέσο της Γιουβέντους και της εθνικής Ιταλίας.

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Η εννεαετής πορεία του στα ιταλικά γήπεδα έθεσε τις απόλυτες βάσεις για την ευρωπαϊκή συνέχεια. Παραχωρήθηκε για ένα διάστημα δανεικός στις ακαδημίες της Μπολόνια. Το επίσημο επαγγελματικό του ντεμπούτο έγινε με τη Βίρτους Εντέλα το 2020. Ακολούθησε το πέρασμα από Τερνάνα, Μπενεβέντο και Μπάρι για να έρθει η «εκτόξευση» στη Φροζινόνε: Τη σεζόν 2025–26, αγωνιζόμενος στη Φροζινόνε, έκανε την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας και τραβώντας πάνω του τα βλέμματα πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Από τη Φροζινόνε στις Βρυξέλλες και η προσαρμογή στην Άντερλεχτ

Μετά από μια μακρά θητεία στην Ιταλία, η Άντερλεχτ τον απέκτησε με μεταγραφή από τη Φροζινόνε τον Σεπτέμβριο του 2026. Ο 25χρονος χαφ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028, φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 30.

Η προσαρμογή του στο Βέλγιο υπήρξε υποδειγματική και τάχιστη. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο ισόπαλο (0-0) ντέρμπι κόντρα στην Γκενκ. Στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, μοίρασε την πρώτη του ασίστ, στη νίκη (1-0) επί της Μαλίν. Στις 31 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποίησε μια ηγετική εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του 90λεπτου στη νίκη με 4-1 επί της Βέστερλο, κυριαρχώντας στον άξονα και κερδίζοντας διθυραμβικές κριτικές.

Το «διαβατήριο» για την Εθνική ομάδα της Ελλάδας

Οι σταθερές, υψηλού επιπέδου εμφανίσεις του στα βελγικά γήπεδα δεν γινόταν να περάσουν απαρατήρητες από την τεχνική ηγεσία της «γαλανόλευκης». Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εκτιμώντας την αγωνιστική του ετοιμότητα, ανακοίνωσε την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ανδρών, ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων για το Nations League απέναντι στην Ολλανδία και τη Σερβία.

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Ζει πλέον μοναδικές στιγμές σε μια χρονιά που ήρθε στον κόσμο η κόρη του. Η αγαπημένη του Εμμανουέλα Παπακαλιάτη και ο ποδοσφαιριστής της Άντερλεχτ κράτησαν για πρώτα φορά στα χέρια τους τη μικρή Αλεξάνδρα, τον περασμένο Ιούλιο.

Ο Ηλίας Κουτσουπιάς δικαιώνεται με το παραπάνω για τη γενναία νεανική απόφασή του να αφήσει την Κρήτη στα 16 του, αποδεικνύοντας ότι με αφοσίωση, θυσίες και ταλέντο, το όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα.