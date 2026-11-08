Ηλίας Χαραλάμπους: «Αυστηρό το πέναλτι της ΑΕΚ, τα ματς πρέπει να παίζονται 50-50» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ηλίας Χαραλάμπους εξέφρασε παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις, μετά την ήττα του Λεβαδειακού από την ΑΕΚ με 2-1﻿ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την Super League.

Η ΑΕΚ, δυσκολεύτηκε, αλλά «λύγισε» την αντίσταση του Λεβαδειακού, επικρατώντας με 2-1 στην «Allwyn Arena» για την 10η αγωνιστική της Super League. Στις δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των Βοιωτών, Ηλίας Χαραλάμπους, είχα παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις.

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Μιλώντας στην κάμερα της Magenta TV, ο Κύπριος τεχνικός υποστήριξε πως το πέναλτι που κερδίζει η «Ένωση» είναι αυστηρό, καθώς θεωρεί ότι υπάρχει χέρι στήριξης.

Ηλίας Χαραλάμπους: «Το πέναλτι που δόθηκε στην ΑΕΚ ήταν χέρι στήριξης»

«Είμαι σκασμένος όπως εξελίχθηκε το ματς. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την προσπάθεια, όχι για το αποτέλεσμα. Έκαναν κατάθεση ψυχής, πίεσαν ψηλά κατάφεραν να κάνουν γκολ. Το γνωρίζαμε και το διαχειριστήκαμε εξαιρετικά μπορώ να πω, το γεγονός πως η ΑΕΚ πιέζει.

Δεν θέλω να ψάχνω δικαιολογίες, αλλά κάθε απόφαση… Ξέρουμε πως είμαστε πιο μικρή ομάδα, αλλά πρέπει να παίζεται 50-50 το κάθε ματς. Το πέναλτι που δόθηκε ήταν χέρι στήριξης. Πολύ αυστηρό και τουλάχιστον μπορούσε να δει και το δικό μας στο φινάλε κι ας μην το έδινε. Λυπάμαι για τα παιδιά, γιατί άξιζαν κάτι περισσότερο, αλλά κρατάμε την εμφάνιση».

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Ηλίας Χαραλάμπους: «Τα παιδιά μου είπαν ότι μπορούσε να πάει να δει την δική μας φάση»

Τέλος, για το αν έχει άποψη για τις διαιτητικές αποφάσεις ανέφερε: «Τα παιδιά μου είπαν ότι μπορούσε να πάει να το δει, πως τον βρίσκει στο πόδι και υπάρχει χτύπημα στην περιοχή. Πρέπει να πας να το δεις. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία αλλά δεν μπορώ να μην το κάνω. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε σήμερα».