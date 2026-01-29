Σεισμός στον παγκόσμιο αθλητισμό: Ιδιοκτήτης ομάδας NBA παρέχει εξοπλισμό στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία! - iefimerida.gr

Ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, συχνά αποτελεί πεδίο για την παγκόσμια κατακραυγή.

Τα Ηνωμένα Έθνη διαρκώς στέκονται στο πλευρό των αμυνόμενων Ουκρανών και πρόκειται επί της ουσίας για μια σύγκρουση η οποία μαίνεται από το 2022, με επίκεντρο την περιοχή του Ντονμπας και δε δείχνει να βρίσκεται κοντά στο να σταματήσει.

