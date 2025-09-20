Τι λέει ο ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου στη Μαρμαρίδα που... έσπασε πιάτο στο κεφάλι του Σενγκούν - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Μάγκος ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Μάνος» στην Μαρμαρίδα, είναι ο άνθρωπος που έσπασε πιάτο στο κεφάλι του Αλπερέν Σενγκούν.

Ο κ. Μάγκος μιλάει στο iefimerida.gr και περιγράφει την επίσκεψη του Τούρκου μπασκετμπολίστα στην επιχείρησή του, αλλά και για ποιον λόγο του έσπασε το πιάτο στο κεφάλι.

«Είχε κάνει κράτηση και έφτασε στη Μαρμαρίδα με ένα σκάφος. Τον συνόδευαν μέλη της οικογένειάς του. Ήρθαν στο εστιατόριο για να φάνε και να πιούνε χωρίς να γνωρίζουν για το κέφι που γίνεται εδώ κάθε βράδυ και ξαφνικά είδε τον χαμό που γινόταν εδώ με τη ζωντανή μουσική με τους χορούς και με την ελληνική διάθεση και τρελάθηκε. Στην αρχή ήταν λίγο διστακτικός. Δεν ήθελε να σηκωθεί από το τραπέζι του, για να μην τραβήξει την προσοχή των υπολοίπων παρευρισκομένων. Εγώ τον παρακολουθούσα και κάποια στιγμή που πλησίασε προς την πίστα που χόρευαν οι υπόλοιποι πελάτες, τον τράβηξα κοντά μου γιατί δεν μπορούσα να τον βλέπω αμέτοχο και σοβαρό και… τελικά έφαγε το βάπτισμα. Δηλαδή ένα πιάτο στο κεφάλι», σημειώνει αρχικά.﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου:

«Δεν είχε σχέσει με τον αγώνα εναντίον της Ελλάδας»

Όπως λέει με χιούμορ: «Δεν έχει σχέση βέβαια το σπάσιμο του πιάτου στο κεφάλι με τον αγώνα εναντίον της Εθνικής μας. Αντιθέτως. Του είπα συγχαρητήρια, ότι έπαιξαν πάρα πολύ καλά και αυτός μου είπε ότι και εμείς είμαστε εξαιρετική ομάδα αν και δεν ήμασταν στην καλύτερη μας ημέρα. Άλλωστε δεν θα μπορούσα να τον προσβάλω ή να πω κάτι άλλο, γιατί φροντίζουμε όλοι οι πελάτες μας, που έρχονται εδώ στον “Μάνο” να απολαμβάνουν την ελληνική φιλοξενία, όπως άλλωστε κάνουμε και στο πρώτο μαγαζί του πατέρα μου, στη γραφική Σύμη. Στα εστιατόριά μας δόξα τω θεώ έρχονται συνεχώς διάσημοι και ξέρουμε πώς μπορούμε να τους κάνουμε να αισθανθούν τι σημαίνει ελληνικό γλέντι».

Ο Αλπερέν Σενγκούν στο ελληνικό εστιατόριο στη Μαρμαρίδα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημείωσε ο Γιάννης Μάγκος, στις ταβέρνες της οικογένειας έχουν σπάσει πιάτα από την Αλεσάντρα Αμπρόζιο και τις αδελφές Χαντίντ μέχρι Τούρκοι επιχειρηματίες.