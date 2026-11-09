Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Να παρουσιάσουμε την ίδια καλή εικόνα και στα δύο τελευταία παιχνίδια -Άξιζε την ευκαιρία ο Κουτσουπιάς» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραχώρησε δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της ΕΠΟ, ενόψει των αναμετρήσεων της Ελλάδας με Ολλανδία και Σερβία για το Nations League.

Σε... ρυθμούς Nations League κινείται από το πρωί της Δευτέρας (9/11) η Εθνική Ελλάδας, καθώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των διεθνών, ενόψει την απαιτητικών αναμετρήσεων κόντρα σε Ολλανδία και Σερβία για τις δύο τελευταίες αγωνιστές του ομίλου στην League A.

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Ο προπονητής της «γαλανόλευκης», Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΕΠΟ, τονίζοντας ότι η ομάδα του οφείλει να ανταποκριθεί το ίδιο καλά με τα προηγούμενα παιχνίδια στις επερχόμενες αναμετρήσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κλήση του Ηλία Κουτσουπιά.

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Έχουμε μεγαλύτερες εμπειρίες, όμως δεν υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας»

Για το αν μπορεί να επαναλάβει το ίδιο αγωνιστικό πρόσωπο σε σχέση με τα τέσσερα προηγούμενα ματς: «Μετά από τα τέσσερα πρώτα ματς, μας έμειναν αυτά τα δύο με Ολλανδία και Σερβία. Είμαστε σε μία πολύ καλή βαθμολογική θέση, όμως, έχει τεράστια σημασία να ανταποκριθούμε και στα τελευταία αυτά δύο ματς.

Δημιουργήσαμε στη διάρκεια των πρώτων αγώνων μία δυνατότητα να έχουμε ενδεχομένως πιο υψηλούς στόχους απ' ότι περιμέναμε από το ξεκίνημα. Είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε καλά και ίσως ακόμα καλύτερα. Πλέον έχουμε μεγαλύτερες εμπειρίες, χωρίς να υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας. Να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι».

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Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Δικαιούται την ευκαιρία ο Κουτσουπιάς»

Για τον Ηλία Κουτσουπιά και τα νέα πρόσωπα στην εθνική: «Υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν σε άλλες χώρες και τους παρακολουθούμε. Όταν είναι η ώρα να τους δούμε πολύ καλύτερα, όσον αφορά την παρουσία τους στην εθνική, θα το κάνουμε.

Ιδιαίτερα σε κάποιες θέσεις που έχουμε παραπάνω ανάγκη. Είναι ένα παιδί που εδώ και αρκετό καιρό ψάχνει την τύχη του στο εξωτερικό. Βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο. Δικαιούται την ευκαιρία και γι' αυτό είναι μαζί μας».