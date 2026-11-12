Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Η Ελλάδα απολαμβάνει αυτά τα παιχνίδια, δεν έχει προπονηθεί μέχρι σήμερα ο Κουρμπέλης»

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για τον βαθμό δυσκολίας που έχει για την Ελλάδα η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ολλανδία (13/11, 21:45).

Μπροστά σε μία απαιτητική... αποστολή βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας. Το βράδυ της Παρασκευής (13/11, 21:45), το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ολλανδία εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League A του Nations League.

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Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκαθάρισε ότι η «γαλανόλευκη» θα είναι ανταγωνιστική, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος, όπως δήλωσε, δεν έχει προπονηθεί μέχρι σήμερα.

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Έχουμε μία ομάδα που απολαμβάνει αυτά τα παιχνίδια»

Πόσο διαφορετική είναι η εκκίνηση τώρα σε σχέση με την έναρξη της διοργάνωσης: «Το χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε φορά είναι σα να είναι το πρώτο ματς. Μετά τις δύο εβδομάδες με τέσσερα ματς περασε ένας μήνας και είμαστε ξανά μαζί για δύο, τρεις μέρες να ολοκληρώσουμε το μέρος του παιχνιδιού. Κάθε φορά είναι ένα νέο ξεκίνημα. Προπονητικά το λέω για τον διαθέσιμο χρόνο με τους παίκτες, τις ευθύνες για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Εχουμε μια ομάδα που απολαμβάνει αυτά τα παιχνίδια. Στα πρώτα τέσσερα ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί. Εμειναν δύο δύσκολα παιχνίδια και θέλουμε να ολοκληρώσουμε με τον κααλύτερο δυνατό τρόπο».

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Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Δεν έχει προπονηθεί μέχρι σήμερα ο Κουρμπέλης»

Αν υπάρχει ενημέρωση για τον Δημήτρη Κουρμπέλη: «Δεν έχει προπονηθεί ως σήμερα. Εκανε λίγο ατομικό. Θα δούμε σήμερα πώς θα εξελιχθεί. Δημιουργεί ένα θέμα σε συνδυασμό με τις κάρτες του Ζαφείρη στη μεσαία γραμμή. Θα ζήσουμε με αυτό. Περιμένουμε την αντίδραση στην προπόνηση και σε ποιο βαθμό θα υπολογίζουμε σε αυτόν».

Πόσο διαφορετική θα είναι η προσέγγιση της Ελλάδας σε σχέση με το ματς στην Τούμπα: «Οπως σε όλα ως τώρα. Σε κάποια ενδεχομένως το καταφέραμε σε μεγαλύτερο βαθμό να κάνουμε το παιχνίδι που θέλουμε εμείς. Σε άλλα η ποιότητα του αντιπάλου, η δύναμή του σε αναγκάζει να έχεις και κάποιο παθητικό ρόλο. Σημαντικό είναι να καταλάβουμε πότε και γιατί βρισκόμαστε σε αυτό τον ρόλο και τι πρέπει να κάνουμε, ώστε να είμαστε κι εμείς απειλητικοί.

Δε νομίζω ότι υπάρχει διαφορά σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Σε άλλα εξαρτώνται τα περισσότερα από εμάς και σε άλλα από τον αντίπαλο. Πάντα πρέπει να έχουμε συγκέντρωση και, διάθεση για να κάνουμε το παιχνίδι μας».

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Περιμένω να κάνουμε καλό και ανταγωνιστικό παιχνίδι»

Περιμένετε κάτι διαφορετικό από την Ολλανδία; «Όχι. Επιμένει στο ίδιο στυλ. Είναι ένας προπονητής που προέρχεται από σχολή με συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Θέλει να επιβάλλει τον ρυθμό, να έχει έλεγχο. Βασίζεται στην ικανότητα του κάθετου ποδοσφαίρου, του συνδυαστικού έξω από την περιοχή. Η Ολλανδία έχει εκπληκτική ικανότητα και είναι από τις λίγες που μπορούν να δημιουργήσουν φάσεις σε μικρούς χώρους.

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Ισως αλλάζει ότι έχουν μείνει δύο παιχνίδια. Σημαντικά και για τους δύο και για τη Γερμανία. Τα δύο τελευταία για την έκβαση του γκρουπ. Αυξάνεται παραπάνω η πίεση για το αποτέλεσμα».

Ο Τσάβι είπε ότι είναι δύσκολος αντίπαλος η Ελλάδα. Εμείς τι περιμένουμε από εμάς; «Καλό παιχνίδι, ανταγωνιστικό. Από το αυριανό να διεκδικήσουμε πιθανότητες για την καλύτερη δυνατή θέση στον όμιλο. Στα προηγούμενα η αυτοθυσία και η αυταπάρνηση ήταν στον πιο ψηλό βαθμό. Δεν φτάνει για καλό αποτέλεσμα.