Η ιατρική λύση υψηλού ρίσκου που εξετάζεται για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου - iefimerida.gr

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τεχνητό κώμα και δεν έχει τις αισθήσεις του.

Τις τελευταίες ημέρες, τον πρώην προπονητή της εθνικής Ρουμανίας τον έχουν επισκεφθεί συγγενείς του και δεν έχουν υπάρξει περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με την υγεία του.

Συμπεριλαμβανομένου του Ραζβάν Λουτσέσκου, του γιου του, ο οποίος ταξίδεψε εκτάκτως στη Ρουμανία το βράδυ της Κυριακής (5/4), αμέσως μετά τον αγώνα ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (0-0).

Διαβάστε περισσότερα εδώ