Η Σάκκαρη πέρασε στον 3ο γύρο του Σινσινάτι -Κέρδισε 2-1 σετ την Ραχίμοβα - iefimerida.gr

Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να κάμψει στο 3ο σετ την αντίσταση της Καμίλα Ραχίμοβα και πέρασε στον 3ο γύρο του Σινσινάτι.

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-2, 5-7, 6-1 και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «32» όπου θα περιμένει λογικά την Ιγκα Σβιόντεκ η οποία παίζει σήμερα με την Αράνγκο από την Κολομβία.

Να σημειωθεί ότι στο τουρνουά κάνει σήμερα πρεμιέρα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Καναδό Οζέρ-Αλιασίμ σε ένα πολύ δύσκολο ζευγάρωμα.