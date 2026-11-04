Η Ρεάλ κλείνει ένα παιδί… θαύμα της Γιουνάιτεντ - iefimerida.gr

Ο 16χρονος Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα παγκοσμίως, φεύγει από το Μάντσεστερ και μετακομίζει στη Μαδρίτη για λογαριασμό της «Βασίλισσας».

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να κλείσει ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα παγκοσμίως. Η «Βασίλισσα» βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του 16χρονου Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Αγγλία για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

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