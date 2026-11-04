 Η Ρεάλ κλείνει ένα παιδί… θαύμα της Γιουνάιτεντ - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Η Ρεάλ κλείνει ένα παιδί… θαύμα της Γιουνάιτεντ

O Τζέι Τζέι Γκάμπριελ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
O Τζέι Τζέι Γκάμπριελ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ / Φωτογραφία: instagram gabriel_jjrn10
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο 16χρονος Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα παγκοσμίως, φεύγει από το Μάντσεστερ και μετακομίζει στη Μαδρίτη για λογαριασμό της «Βασίλισσας».

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να κλείσει ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα παγκοσμίως. Η «Βασίλισσα» βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του 16χρονου Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Αγγλία για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ρεάλ Μαδρίτης ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΝΤΕΝΤ La Liga Premier League μεταγραφές Ποδόσφαιρο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ