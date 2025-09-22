Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα στείλει αντιπροσωπεία και φέτος στην τελετή της «Χρυσής Μπάλας» - iefimerida.gr

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα στείλει αντιπροσωπεία στην τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» «Théâtre du Châtelet» στο Παρίσι.

Ο σύλλογος, ωστόσο, επιτρέπει στους παίκτες του να παραστούν ατομικά, εφόσον το επιθυμούν, ενώ για παράδειγμα η Καρολάιν Γουέιρ, η οποία είναι μεταξύ των υποψηφίων για τη «Χρυσή Μπάλα» των Γυναικών, θα ταξιδέψει στο Παρίσι.

Ωστόσο, κανείς από την ομάδα ανδρών, η οποία αντιμετωπίζει αύριο εκτός έδρας με τη Λεβάντε για την LaLiga, δεν θα βρεθεί στην τελετή , κατόπιν αιτήματος του προπονητή της Ρεάλ, Τσάμπι Αλόνσο.

Την περασμένη σεζόν, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν παρευρέθηκε στην τελετή, δυσαρεστημένη για την απονομή της «Χρυσής Μπάλας» στον Ρόδρι και όχι Βινίσιους Τζούνιορ. Βέβαια εκείνο το βράδυ, οι Μαδριλένοι πήραν τα βραβεία για τον πρώτο σκόρερ, Κιλιάν Μπαπέ (μαζί με τον Χάρι Κέιν) και τον καλύτερο προπονητή, Κάρλο Αντσελότι.