«Η Ρεάλ βγήκε ζωντανή από την ελληνική κόλαση» -Τα κορυφαία ισπανικά ΜΜΕ αποθέωσαν την ΑΕΚ - iefimerida.gr

«Οι Μαδριλένοι έπεφταν συνεχώς πάνω σε μια μαχητική ομάδα, χωρίς κόμπλεξ, η οποία μπήκε από το πρώτο σφύριγμα αποφασισμένη να ανταγωνιστεί τη Ρεάλ», γράφουν τα ισπανικά ΜΜΕ για την ΑΕΚ.

Ο Ισπανικός Τύπος «υποκλίθηκε» στην ΑΕΚ που παρά την ήττα που υπέστη από την Ρεάλ Μαδρίτης «έκλεψε» τις εντυπώσεις με την μαχητικότητα και για το γεγονός ότι προηγήθηκε δις και όλα αυτά φυσικά στην «καυτή» της έδρα. Ενδεικτικό και το ελληνική... κόλαση των ΜΜΕ της χώρας.

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Η εμφάνιση της πρωταθλήτριας Ελλάδος απέναντι στη «Βασίλισσα» δεν πέρασε απαρατήρητη στην Ισπανία, με τα κορυφαία Μέσα της χώρας να στέκονται στην ανταγωνιστικότητα, το πάθος και την αποφασιστικότητα που έβγαλαν οι «κιτρινόμαυροι» στον αγωνιστικό χώρο.

Παρά το πικρό φινάλε, η ΑΕΚ άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και τα ισπανικά δημοσιεύματα αναγνώρισαν τις δυσκολίες που έβαλε στην ομάδα της Μαδρίτης, η οποία χρειάστηκε την απαράμιλλη κλάση του Βαλβέρδε για να πάρει τη νίκη 3-2 με ένα τρομερό σουτ του στο 90+2'.

Ο ισπανικός Τύπος αποθέωσε την ΑΕΚ - «Μια μαχητική ομάδα χωρίς κόμπλεξ»

Ιδιαίτερα εγκωμιαστικά ήταν τα σχόλια της ισπανικής «AS», η οποία στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ μπήκε στο ματς, δείχνοντας από το πρώτο λεπτό πως δεν είχε σκοπό να φοβηθεί το μέγεθος του αντιπάλου της.

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«Μια αιώνια ανάσταση. Οι Μαδριλένοι έπεφταν συνεχώς πάνω σε μια μαχητική ομάδα, χωρίς κόμπλεξ, η οποία μπήκε από το πρώτο σφύριγμα αποφασισμένη να ανταγωνιστεί τη Ρεάλ και να δυσκολέψει τις επιθέσεις της», ανέφερε χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Από την πλευρά της, η «El Pais» υπογράμμισε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του Μουρίνιο, κάνοντας λόγο για μια μέτρια εμφάνιση της Ρεάλ, η οποία χρειάστηκε να επιστρατεύσει το επιθετικό της ταλέντο και να βρει το γκολ της νίκης στις καθυστερήσεις.

«Η Ρεάλ επιστράτευσε το χάος και ανέτρεψε την ΑΕΚ. Μετά από μια μέτρια εμφάνιση, η ομάδα του Μουρίνιο εξασφάλισε την τέταρτη νίκη της με ένα εκπληκτικό γκολ του Φέντε Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις», σημείωσε η ισπανική εφημερίδα.

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«Η Ρεάλ βγήκε ζωντανή από την ελληνική κόλαση»

Ακόμη πιο χαρακτηριστικός ήταν ο τίτλος της «El Imparcial», η οποία περιέγραψε με τον πιο γλαφυρό τρόπο τη δύσκολη αποστολή που είχε η Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Η Ρεάλ βγήκε ζωντανή από την ελληνική κόλαση με ένα εκπληκτικό γκολ στις καθυστερήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας την ένταση της αναμέτρησης και την πίεση που δέχθηκαν οι Μαδριλένοι στην έδρα της ΑΕΚ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η «Cadena SER», η οποία έδωσε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η Ρεάλ κατάφερε να φτάσει σε ακόμη μία ανατροπή στο Champions League, με τον Βαλβέρδε να αναδεικνύεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή. «Ο Βαλβέρδε έγινε ήρωας σε ακόμη μία ανατροπή», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του ισπανικού Μέσου.

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Βαλβέρδε και Βινίσιους στο επίκεντρο των ισπανικών ΜΜΕ

Φυσικά, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Φεντερίκο Βαλβέρδε. Η καταλανική «Sport» στάθηκε στην καθοριστική συμβολή του Ουρουγουανού μέσου, ενώ έκανε αναφορά και στο «ελληνικό χάος», περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αγωνίστηκε η Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η «Mundo Deportivo», από την άλλη, επέλεξε να εστιάσει στον Βινίσιους, χρησιμοποιώντας έναν ιδιαίτερο τίτλο για την παρουσία του στην Αθήνα: «Η "Οδύσσεια" του Βινίσιους συνεχίζεται στην Ελλάδα».

Τέλος, η «Marca» έστρεψε τους προβολείς στον Βαλβέρδε, συνδέοντας τη νέα καθοριστική εμφάνισή του στην Αθήνα με το προηγούμενο μεγάλο κατόρθωμά του απέναντι στη Ρόμα. «Ο Βαλβέρδε επανέλαβε στην Αθήνα το κατόρθωμά του στη Ρώμη», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο της ισπανικής εφημερίδας.