Λάουρα Βιλάρ: Ποια είναι η 28χρονη που ετοιμάζεται να βάλει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIA - iefimerida.gr

Η 28χρονη Ελβετίδα οδηγός αγώνων Λάουρα Βιλάρ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIA , ωστόσο ﻿έχει δεχθεί ήδη επικρίσεις.

Εάν καταθέσει την αίτησή της πριν από την προθεσμία της 24ης Οκτωβρίου, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θέτει υποψηφιότητα για την συγκεκριμένη θέση, με στόχο να εκτοπίσει τον νυν επικεφαλής, Μοχάμεντ Μπεν Σουλάιμ.

Ο Μπεν Σουλάιμ ετοιμαζόταν για μια ακόμη θητεία, καθώς ήταν χωρίς αντίπαλο έως τον Ιούλιο, όταν ο 59χρονος Αμερικανός αξιωματούχος του μηχανοκίνητου αθλητισμού Τιμ Μέγερ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, και τώρα η Βιλάρ επιδιώκει επίσης να θέσει υποψηφιότητα.

Η πρώτη γυναίκα υποψήφια για πρόεδρος της FIA

Η Βιλάρ αναφέρεται στις προθέσεις της να εισαγάγει μια πρωτοβουλία «FIA Eco-Performance», να «ενισχύσει το πρόγραμμα Women in Motorsport (Girls on Track, mentoring)» και να ιδρύσει μια «Ακαδημία Νέων Ηγετών της FIA».

«Η FIA πρέπει να ξαναγίνει η ομοσπονδία των συλλόγων και των κατόχων αδειών. Η φιλοδοξία μου είναι μια διακυβέρνηση πιο δημοκρατική, πιο διαφανής, πιο υπεύθυνη και ανοιχτή προς τις γυναίκες και τις νέες γενιές. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός χρειάζεται ποικιλομορφία και καινοτομία για να συνεχίσει να εμπνέει τις νεότερες γενιές σε ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρει η ίδια.

Μέσω της γερμανικής εφημερίδας BILD, μίλησε περαιτέρω για την υποψηφιότητά της και εξέφρασε ανοιχτά τη στάση της απέναντι στην πρόκληση που αποτελεί ο ανδροκρατούμενος χώρος, καθώς επιδιώκει να σπάσει το φράγμα και να διεκδικήσει τη θέση.

«Πιστεύω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να μην είμαστε διστακτικές ως γυναίκες και να ξεπεράσουμε τα εμπόδια», είπε. «Προετοιμάζω την υποψηφιότητά μου με μια μεγάλη ομάδα τους τελευταίους μήνες. Μου αρέσει ο ανταγωνισμός και όταν βάλω κάτι στο μυαλό μου, το φτάνω μέχρι το τέλος».

«[Το πάθος μου προέρχεται] από τον πατέρα μου. Ήταν παθιασμένος με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και με πήγαινε σε αγώνες όταν ήμουν παιδί. Παρακολουθούσα όλους τους αγώνες της Formula 1».

«Ο χρόνος που πέρασα με τον Μίχαελ Σουμάχερ με ενέπνευσε. Στα 14 μου, μου δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσω για πρώτη φορά ένα μονοθέσιο Formula 4», πρόσθεσε.

Τέθηκε στη Βιλάρ το ερώτημα αν η υποψηφιότητά της είναι ένα διαφημιστικό κόλπο με στόχο να αυξήσει τους ακόλουθούς της στο Instagram. Στο προφίλ της έχει περισσότερους από 110.000 ακολούθους και κατά καιρούς έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης δημοσιεύοντας φωτογραφίες με μαγιό ή στιγμιότυπα από τα ταξίδια της.

«Έχουν οι ίδιοι άνθρωποι τέτοιες αμφιβολίες και για τους αντιπάλους μου;» ρώτησε. «Όχι. Δεν θέλω να σχολιάσω περαιτέρω».

«Γιατί θα έπρεπε αυτό να επηρεάσει την υποψηφιότητά μου; Είμαι αυτή που είμαι. Και κατεβαίνω με ένα ισχυρό πρόγραμμα. Αυτό θα έπρεπε να μετράει».

Οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν μια Προεδρική Λίστα και να κατατεθούν μεταξύ 3 και 24 Οκτωβρίου.