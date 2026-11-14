Η πιο hot αθλήτρια παίζει σε διπλό... ταμπλό (video)

Η διπλή ζωή της Αλίκα Σμιτ μεταξύ των αγώνων στίβου και των social media.

Η Άλικα Σμιτ έχει καταφέρει να ακολουθήσει την επιτυχημένη συνταγή μεγάλων αθλητών που συνδυάζουν τον πρωταθλητισμό με την εμπορική επιτυχία των social media. Η Γερμανίδα αθλήτρια του στίβου έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τον χαρακτηρισμό «η πιο σέξι αθλήτρια στον κόσμο», ωστόσο πίσω από τη δημοσιότητα βρίσκεται μια αθλητική διαδρομή με ευρωπαϊκές διακρίσεις, συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις και δύο Ολυμπιακές παρουσίες.