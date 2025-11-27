Η Παρτιζάν ζήτησε από τον Ομπράντοβιτς να αποσύρει την παραίτησή του - iefimerida.gr

H Παρτιζάν εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως δεν συμφωνεί με την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον καλεί να την αποσύρει και να συνεχίσει το έργο του.

Μία μέρα μετά την ήττα της Παρτιζάν από τον Παναθηναϊκό με 91-69, στο Telekom Center Athens, o θρυλικός προπονητής της ομάδας, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ανακοίνωσε πως θα παραιτηθεί.

Ωστόσο, ο σερβικός σύλλογος τόνισε μέσω επίσημης ανακοίνωσης πως δεν συμφωνεί με την απόφαση του Ομπράντοβιτς και τον καλεί να εξετάσει και πάλι την απόφασή του.

Η ανακοίνωση της Παρτιζάν για Ομπράντοβιτς

﻿«Την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της KK Partizan Mozzart Bet με θέμα τη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε στον Σύλλογο, μετά τη χθεσινή αμετάκλητη παραίτηση του προπονητή της πρώτης ομάδας, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Tο Εκτελεστικό Συμβούλιο του εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του, με την επιθυμία να παραμείνει πρώτος προπονητής της Partizan Mozzart Bet και να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις που θα φέρουν βελτίωση στα αποτελέσματα των ''ασπρόμαυρων''.

Μετά από αυτή την απόφαση, ο Σύλλογος απευθύνθηκε στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του ζήτησε να εξετάσει ξανά την παραίτησή του, να την αποσύρει και να συνεχίσει το έργο του».