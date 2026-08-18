Παρουσίασε τον Ζοσέ Μουρίνιο η Ρεάλ Μαδρίτης - «Αυτή η θητεία είναι πιο ξεχωριστή από την πρώτη» - iefimerida.gr

Η νέα «εποχή» του Ζοσέ Μουρίνιο στην Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε με κάθε επισημότητα, με τον Πορτογάλο προπονητή να δίνει μερικές... ατάκες στην παρουσίασή του.

Η δεύτερη θητεία του Ζοσέ Μουρίνιο στην Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε και με την... βούλα! Την Τρίτη (18/8), η «Βασίλισσα» προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα τρία έτη, ήτοι έως το καλοκαίρι του 2029.

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Η παρουσίαση του Μουρίνιο δεν ήταν σαν εκείνες που έχει συνηθίσει να πραγματοποιεί η πολυνίκης του Champions League. Πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στη «Ciudad Real Madrid», χωρίς φιλάθλους και εκπροσώπους των Μέσων, με τον σύλλογο να δημοσιοποιεί εικόνες από την εκδήλωση μέσω του επίσημου καναλιού του.

Ο πολύπειρος προπονητής υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, ξεκινώντας με κάθε επισημότητα την δεύτερη θητεία του με την Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτός που τον καλωσόρισε ήταν ο Φλορεντίνο Πέρεθ, όπως και στην πρώτη.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη συνέντευξη Τύπου του Μουρίνιο είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, πριν από το ταξίδι στη Βαρκελώνη για την πρεμιέρα της La Liga απέναντι στην Εσπανιόλ.

Οι πρώτες ατάκες του Ζοσέ Μουρίνιο μετά την παρουσίασή του από την Ρεάλ Μαδρίτης

Μετά την επίσημη παρουσίασή του, ο Ζοσέ Μουρίνιο προέβη στις πρώτες του δηλώσεις ως ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας ότι η θητεία αυτή έχει μεγαλύτερη αξία για εκείνον από την πρώτη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πορτογάλος τεχνικός: ﻿

«Την πρώτη φορά που ήρθα στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το αποκορύφωμα σε επαγγελματικό επίπεδο. Τώρα, όμως, πέρα από το ότι ισχύει ξανά το ίδιο, υπάρχει και το συναισθηματικό κομμάτι, η αγάπη που νιώθω. Γι’ αυτό πιστεύω ότι αυτή η περίοδος είναι ακόμη πιο ξεχωριστή από την πρώτη».

Έπειτα, πρόσθεσε: «Το σημαντικό είναι να δουλεύουμε για τη Ρεάλ Μαδρίτης και θέλω όλοι στο Βαλδεμπέμπας να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Στον κόσμο μπορώ να πω ότι είμαι ένας από εσάς. Πάντα ήμουν, από την ημέρα που έφυγα».