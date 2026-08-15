Η εμπειρία του Μαρινάκη και ο... Μπαρτζώκας του Καραϊσκάκη - iefimerida.gr

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης διαθέτει πλέον την εμπειρία να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις για τον Ολυμπιακό συνδυάζοντας τη δύναμη της καρδιάς με τη φωνή της λογικής. Αυτό έπραξε και στην περίπτωση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Με τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό να είναι καταιγιστικές τα τελευταία 24ωρα και να οδηγούν τελικά στην «ανανέωση των όρκων» ανάμεσα στους «ερυθρόλευκους» και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχει σημασία να αποκρυπτογραφήσουμε όσα συνέβησαν από το βράδυ της Τρίτης και τον αποκλεισμό από τη League Phase του Champions League.

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Έψαξε τις τελευταίες μέρες στην αγορά για προπονητές ο Ολυμπιακός; Εννοείται πως το έπραξε! Για να είμαστε πιο ακριβείς οι Πειραιώτες προετοιμάστηκαν για να είναι έτοιμοι στο ενδεχόμενο μη εύρεσης λύσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης που θα είχαν Βαγγέλης Μαρινάκης και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μαρινάκης - Μεντιλίμπαρ: Μια σχέση σεβασμού που γαλουχήθηκε στα δύσκολα

Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να λύσει τη συνεργασία του ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού με τον «θείο Μέντι», χωρίς να ακούσει τις δικές του απόψεις. Οι δυο τους έχουν χτίσει μια απίστευτη σχέση αλληλοσεβασμού που γαλουχήθηκε μέσα σε δύσκολες βραδιές όπου απαιτήθηκε διαχείριση κρίσεων ανάλογων με τη σημερινή. Από τον Φεβρουάριο του 2024 όταν έπιασε λιμάνι ο Ισπανός δεν ζήσαμε μόνο το έπος της κατάκτησης του Conference League ή το θρυλικό νταμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Υπήρχαν σφαλιάρες τύπου Μακάμπι, υπήρξε απώλεια τίτλων, αυτή τη στιγμή διανύουμε ένα αρκετά μακρύ διάστημα προβληματικής απόδοσης των «ερυθρόλευκων». Χωρίς ίχνος υπερβολής όλο αυτό το διάστημα ο μεν Μεντιλίμπαρ βοήθησε με τον χαρακτήρα, την προσωπικότητά του και την "old school" φιλοσοφία του τον Βαγγέλη Μαρινάκη να ωριμάσει ακόμη περισσότερο ως πολύπειρος παράγοντας, βλέποντας το ποδόσφαιρο και από μια διαφορετική οπτική, ο δε Μαρινάκης αποτελεί τον βασικό λόγο για τον οποίο ο «Μέντι» ζει τα καλύτερα χρόνια της προπονητικής του καριέρας, στα μέσα της έβδομης δεκαετίας της ζωής του.

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Η λατρεία του... σιωπηρού κόσμου του Ολυμπιακού στον Μεντιλίμπαρ

Επηρέασε τον Βαγγέλη Μαρινάκη το... τσουνάμι υποστήριξης στο πρόσωπο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως αυτό εκδηλώθηκε (κυρίως διαδικτυακά) από το πρωί της Πέμπτης;

Για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν τη μεθεπόμενη μέρα του αποκλεισμού του Ολυμπιακού από τη Ναϊμέγκεν δημοσιεύτηκε στα ελληνικά ΜΜΕ μια φωτογραφία που εμφάνιζε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με σκυμμένο κεφάλι. Δεν ήταν δα και μια πρωτόγνωρη εικόνα απογοητευμένου προπονητή!

Κι όμως! Η συγκεκριμένη φωτογραφία πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων και ανέδειξε στην επιφάνεια τη λατρεία της πλειοψηφίας του κόσμου του Ολυμπιακού στο πρόσωπο του προπονητή που οδήγησε την αγαπημένη του ομάδα στην κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας της.

Την επομένη της ήττας στην Ολλανδία, υπογραμμίζαμε εδώ στο iefimerida την αναγκαιότητα αυτονόητου σεβασμού στο πρόσωπο ενός σπουδαίου ανθρώπου όπως ο «θείος Μέντι», σε μια στιγμή που στα social media η γνωστή... φωνασκούσα μειοψηφία ισοπέδωνε τον Ισπανό με αδιανόητους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

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Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, λοιπόν, δεν είναι απλά ο πιο πετυχημένος παράγοντας στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου! Δεν είναι απλά ο πρώτος Έλληνας ιδιοκτήτης ομάδας που καταφέρνει να διακριθεί ως διοικητικό στέλεχος στο... άβατο που ονομάζεται Premier League. Πάνω απ' όλα παραμένει ένας αγνός φίλος του Ολυμπιακού! Σε ότι αφορά την ψυχή του παραμένει εκείνο το μικρό αγοράκι που ξεροστάλιαζε δίπλα στον πατέρα του στα τσιμεντένια σκαλοπάτια του παλιού Καραϊσκάκη.

Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι και στα δικά του μάτια η φωτογραφία που θα συνοδεύει στα βάθη των αιώνων το πέρασμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό θα είναι εκείνη που αποτύπωνε το περήφανο πρόσωπο του Ισπανού, με το τρόπαιο του Conference League στην αγκαλιά του.

Η επιλογή παραμονής του 65χρονου τεχνικού, ωστόσο, δεν ήταν απλά μια απόφαση καρδιάς από την πλευρά του ιδιοκτήτη της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ. Πάνω απ' όλα ήταν μια απόφαση που βασίστηκε σε μια σειρά καθαρά ποδοσφαιρικών κριτηρίων.

Ο Ολυμπιακός είχε δύο δρόμους να διαβεί σε ότι αφορά την σεζόν που μόλις ξεκίνησε: Είτε να διατηρήσει στο τιμόνι του τον κορυφαίο προπονητή της ιστορίας του, και να τον βοηθήσει να εφαρμόσει ξανά με επιτυχία τη συνταγή κυριαρχίας της διετίας 2024-25, είτε να καταφύγει σε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο ποδοσφαίρου με έναν νέο τεχνικό. Στην Ελλάδα θεωρούμε αυτονόητο ότι ένας πετυχημένος κύκλος μιας ομάδας κλείνει μόνο με αλλαγή προπονητή. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε ότι μπορεί να κλείσει και με ριζικές αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό της. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, λοιπόν, συμφώνησαν από κοινού να δώσουν πίστωση χρόνου στο άνοιγμα ενός νέου κύκλου, λαμβάνοντας αρκετά δύσκολες συναισθηματικά - πλην όμως απαραίτητες - αποφάσεις σε ότι αφορά το «ερυθρόλευκο» ρόστερ. Γιατί είναι κάτι περισσότερο από οφθαλμοφανές ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται νέα κύτταρα στον οργανισμό του. Καμιά αλλαγή προπονητή δεν εγγυάται την επιτυχία. Πόσω μάλλον όταν αποχωρεί από τον πάγκο μιας ομάδας ένας απόλυτα πετυχημένος τεχνικός. Θυμηθείτε απλά πόσο ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός όταν αντικαταστάθηκε σε ανάλογη χρονική στιγμή της σεζόν ο Πέδρο Μαρτίνς, μετά την εντός έδρας συντριβή από τη Μακάμπι τον Αύγουστο του 2022. Ποτέ δεν κλείνει ένας κύκλος μιας τόσο πετυχημένης ομάδας όπως ο σημερινός Ολυμπιακός, αν οι βασικοί πυλώνες της εκτόξευσής του αισθάνονται τη διάθεση να συνεργάζονται και να ανανεώνουν τις φιλοδοξίες τους. Όσο, λοιπόν, Μαρινάκης και Μεντιλίμπαρ θα κάθονται στο ίδιο τραπέζι και θα διαπιστώνουν... απέναντι τους τη φλόγα της διάκρισης να καίει, είναι πολύ δύσκολο να χωρίσουν.

Το βάρος της ευθύνης στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Το ποδόσφαιρο, βέβαια, είναι αμείλικτο. Και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα έχοντας αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του δίπλα στις τέσσερις γραμμές.

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Ο Ισπανός αντιλαμβάνεται ότι η πρωτόγνωρη εμπιστοσύνη του Βαγγέλη Μαρινάκη προς το πρόσωπό του, συνοδεύεται και από την ευθύνη άμεσης επαναφοράς του Ολυμπιακού στο μονοπάτι των επιτυχιών. Πιο άμεσης δεν γίνεται...

Με το φετινό καλεντάρι της UEFA να έχει διαφοροποιηθεί και το αγωνιστικό κενό της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου να έχει μετατεθεί στο διάστημα 21/9 - 5/10, o «Μέντι» καλείται να αλλάξει την εικόνα της ομάδας στον κομβικό μήνα που ακολουθεί και ο οποίος περιλαμβάνει 5 αγωνιστικές πρωταθλήματος και την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Τι πρέπει να κάνει ο Μεντιλίμπαρ για να πετύχει το ολικό restart; Να γίνει ο... Μπαρτζώκας του Καραϊσκάκη! Να μιμηθεί το παράδειγμα του "Coach B" μετά την απώλεια της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι και να αναθεωρήσει κάποιες από τις αρχές της φιλοσοφίας του, χωρίς σε καμιά περίπτωση να παραβεί τους κανόνες του δικού "Mendi Ball". Σε απλά ελληνικά... να ρίξει λίγο νερό στο κρασί του, προσαρμοζόμενος καλύτερα στις ανάγκες ενός αθλήματος που χρόνο με το χρόνο αλλάζει όλο και περισσότερο και να φτάσει σε ένα απίθανο θρυλικό comeback, ανάλογο με εκείνο που έζησε πριν από λίγους μήνες ο Έλληνας τεχνικός στο Telekom Center. Γιατί κι αυτή η θρυλική διαδρομή γεννήθηκε ουσιαστικά από τη... λαίλαπα της αχαριστίας και της αγνωμοσύνης που είχε σκεπάσει ένα χρόνο νωρίτερα τα social media!

Δεν είναι εύκολη η αποστολή του, όπως δεν ήταν κι εκείνη του Μπαρτζώκα. Έχει καιρό να χτίσει ουσιαστικά ομάδα από το μηδέν ο Μεντιλίμπαρ! Είναι, όμως, κι αυτό ένα challenge που ενδεχομένως να χρειαζόταν και ο ίδιος. Το κατά πόσο είναι σε θέση ένας άνθρωπος 65 ετών, να φρεσκάρει και να εκσυγχρονίσει τις ιδέες του, χωρίς να αλλοιώσει τη βασική του φιλοσοφία γύρω από το ποδόσφαιρο μένει να το δούμε.

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Η επόμενη μέρα της συμφωνίας Μαρινάκη - Μεντιλίμπαρ

Από εδώ και πέρα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε την υλοποίηση όσων συμφώνησαν Μαρινάκης - Μεντιλίμπαρ, τα οποία προφανώς γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι και οι στενοί τους συνεργάτες.

Αν πάντως επιβεβαιωθεί η λογική που λέει ότι ο Ισπανός δεν θέλει να δουλεύει με δύο διαφορετικά γκρουπ παικτών στις εγχώριες και τις διεθνείς διοργανώσεις και με δεδομένη την πραγματοποίηση τουλάχιστον 6 μεταγραφών μέχρι το κλείσιμο της καλοκαιρινής αγοράς, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι έπονται μαζικές αποχωρήσεις από το «ερυθρόλευκο» ρόστερ. Και πιθανότατα θα αφορούν και παίκτες που μέχρι πρότινος εμφανίζονταν βέβαιοι κάτοικοι Ρέντη για τη νέα σεζόν!