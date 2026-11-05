Η Ομοσπονδία της Πορτογαλίας ετοιμάζει αγώνα... γιορτή προς τιμήν του αρχηγού Κριστιάνο Ρονάλντο -«Πάμε για το 1000ό γκολ» - iefimerida.gr

Ένα αντίο αντάξιο της τεράστιας καριέρας του ετοιμάζει η Πορτογαλία για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με την Ομοσπονδία να σχεδιάζει ειδικό αγώνα αφιερωμένο στον θρύλο της, «CR7».

Ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου ετοιμάζεται να κλείσει και η χώρα θέλει να τιμήσει τον άνθρωπο που την οδήγησε σε ανεπανάληπτες στιγμές δόξας! Η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου «υποκλίθηκε» στον αρχηγό της Κριστιάνο Ρονάλντο, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά του στην εθνική ομάδα και γνωστοποιώντας την πρόθεσή της να διοργανώσει έναν ειδικό αγώνα προς τιμήν του.

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Ο 41χρονος σούπερ σταρ έχει συνδέσει όσο λίγοι το όνομά του με την ιστορία της Πορτογαλίας, αποτελώντας για 23 χρόνια τον απόλυτο ηγέτη και σημείο αναφοράς των «Λουζιτανών». Η απόσυρσή του από την εθνική ομάδα σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής, με την Ομοσπονδία να θέλει να του προσφέρει το... αντίο που πραγματικά του αξίζει.

« Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σήκωσε τη χώρα στους ώμους του»

«Η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εκφράζει τη βαθύτατη και διαρκή ευγνωμοσύνη της προς τον αιώνιο αρχηγό της, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα την οριστική του αποχώρηση από την Εθνική Ομάδα.

Με αίσθημα βαθιάς ευγνωμοσύνης και τεράστιου θαυμασμού, η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τιμά δημόσια και ευχαριστεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την εξαιρετική πορεία του στην υπηρεσία της χώρας μας.

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Πέρα από ένας σπουδαίος αθλητής, ο αρχηγός μας υπήρξε ένας ηγέτης που ενέπνεε, ένα παράδειγμα αφοσίωσης και το απόλυτο σύμβολο του πνεύματος της Εθνικής μας Ομάδας.

Στη διάρκεια μιας θρυλικής διεθνούς καριέρας, με 234 συμμετοχές και 146 γκολ, ο αρχηγός σήκωσε τη χώρα στους ώμους του, κατέρριψε ρεκόρ και οδήγησε την ομάδα σε στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία του εθνικού μας ποδοσφαίρου.

Κάθε σταγόνα ιδρώτα, κάθε καθοριστικό γκολ και κάθε φορά που φορούσε με περηφάνια το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον αγωνιστικό χώρο, αντικατόπτριζαν την απόλυτη αγάπη του για τη φανέλα μας.

«Να οργανώσουμε μια εκδήλωση που θα αποτελεί φόρο τιμής»

Η αφοσίωσή του και η κληρονομιά που αφήνει ξεπερνούν τα όρια του αγωνιστικού χώρου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέδειξε το όνομα της Πορτογαλίας και ενέπνευσε γενιές νέων ανθρώπων που ονειρεύονται να ακολουθήσουν τα βήματά του, αποτελώντας, για πολλούς από εμάς, τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών!

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Ως εκ τούτου, η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν επιτρέπει αυτό το αντίο να συμβεί χωρίς την πρέπουσα τιμή. Είναι η ακλόνητη και διακαής επιθυμία μας να οργανώσουμε, να σχεδιάσουμε και να συμμετάσχουμε ενεργά σε μια εκδήλωση που θα αποτελεί φόρο τιμής στην τεράστια καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μια ευκαιρία για τους φιλάθλους και ολόκληρη τη χώρα να χειροκροτήσουν και να γιορτάσουν, για άλλη μια φορά, τον παίκτη που μας προσέφερε τόσα πολλά. Σε ευχαριστούμε για όλα, ΑΡΧΗΓΕ! Εδώ θα είναι πάντα το σπίτι σου!

Πάμε για το 1000ό γκολ!!!».