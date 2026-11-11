Έτοιμη για το «μπαμ» της χρονιάς η Premier League -Η ομάδα που ετοιμάζει το colpo grossο με Ντε Μπρόινε από τη Νάπολι - iefimerida.gr

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε φέρεται να βρίσκεται κοντά στην έξοδο από τη Νάπολι, με ομάδα-έκπληξη από την Αγγλία να κινείται ήδη για την απόκτησή του, ονειρευόμενη ένα μεταγραφικό colpo grosso.

Κάποτε, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε «μάγευε» την Premier League με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, πλέον κλωτσά τη μπάλα στο καμπιονάτο για λογαριασμό της Νάπολι ωστόσο εν μέσω εξελίξεων που κάνουν λόγο για φημολογούμενη πρόθεση των Ιταλών να αποδεσμεύσουν τον Βέλγο σταρ τον προσεχή Ιανουάριο, εχει ανοίξει η... όρεξη ομάδων και η Έβερτον είναι και αυτή που θέλει να τον κάνει δικό της.

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Σε κρίση η Νάπολι - Στο επίκεντρο ο Ντε Μπρόινε

Το ξεκίνημα της Νάπολι στη φετινή Serie A απέχει αισθητά από τις προσδοκίες. Η αγωνιστική αστάθεια, τα αρνητικά αποτελέσματα και η εσωτερική αναταραχή έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα στο στρατόπεδο των «παρτενοπέι».

Οι πληροφορίες περί εντάσεων μεταξύ ποδοσφαιριστών και προβλημάτων στα αποδυτήρια εντείνουν τον προβληματισμό, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης έχει βρεθεί και το όνομα του Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Το υψηλό συμβόλαιο του Βέλγου άσου, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις που υπάρχουν από έναν ποδοσφαιριστή της δικής του κλάσης, φέρεται να έχουν οδηγήσει τη διοίκηση της Νάπολι στην εξέταση όλων των πιθανών σεναρίων ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Η Έβερτον θέλει να κάνει την έκπληξη με τον Ντε Μπρόινε

Οι φήμες περί ενδεχόμενης αποχώρησης του Ντε Μπρόινε δεν πέρασαν απαρατήρητες στην Αγγλία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής «Calciomercato», η Έβερτον έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του 35χρονου μεσοεπιθετικού.

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Μάλιστα, όπως αναφέρεται, άνθρωποι των «ζαχαρωτών» έχουν πραγματοποιήσει επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, αναζητώντας τη φόρμουλα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία συμφωνία.

Το οικονομικό σκέλος αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα, ωστόσο η πιθανότητα να μείνει ελεύθερος ή να αποχωρήσει με ευνοϊκούς όρους από τη Νάπολι θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα.

Εφόσον το ενδιαφέρον μετατραπεί σε επίσημη κίνηση, η Έβερτον θα έχει την ευκαιρία να προσθέσει στο δυναμικό της έναν ποδοσφαιριστή με τεράστια εμπειρία, ποιότητα και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο θρύλος της Σίτι που άφησε εποχή στην Premier League

Η ποδοσφαιρική αξία του Κέβιν Ντε Μπρόινε είναι αδιαμφισβήτητη. Ο Βέλγος αποτέλεσε για μία ολόκληρη δεκαετία έναν από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές της σύγχρονης ιστορίας της Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας καθοριστική συμβολή στις τεράστιες επιτυχίες της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα.

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Στη δεκαετή παρουσία του στο «Έτιχαντ» κατέκτησε συνολικά έξι πρωταθλήματα Premier League, ένα Champions League, δύο FA Cup, πέντε League Cup, τρία Community Shield και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ενώ σε 413 συμμετοχές, πέτυχε 106 γκολ και μοίρασε 174 ασίστ με τη φανέλα των «πολιτών».