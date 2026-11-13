Ολλανδία-Ελλάδα 5-0: Καταστροφικό πρώτο ημίχρονο για την Εθνική στην «Johan Cruyff Arena»

Το πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού ήταν... εφιαλτικό για την Ελλάδα, με την Ολλανδία να σκοράρει πέντε φορές και να μετατρέπει σε τυπική διαδικασία από νωρίς το υπόλοιπο του αγώνα.

Η Εθνική Ελλάδας ταξίδεψε στην Ολλανδία για να αντιμετωπίσει τους «Οράνιε» στην «Johan Cruyff Arena», στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του Nations League. Ωστόσο, το ξεκίνημα κάθε άλλο παρά καλό ήταν για τη «γαλανόλευκη», με την ομάδα του Τσάβι να βρίσκει πέντε γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

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Μόλις στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, οι Ολλανδοί αιφνιδίασαν τη «γαλανόλευκη» και άνοιξαν το σκορ. Ο Χάκπο έκλεψε την μπάλα μετά από λάθος του Μαυροπάνου, έδωσε στον Μάλεν, και ο Έλληνας στόπερ έστρωσε άθελά του την μπάλα στον Σάμερβιλ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Έξι λεπτά μετά ήρθε το δεύτερο γκολ των «Οράνιε». Ο Ντε Γιονγκ βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα μέσα στην περιοχή τον Ράιντερς, ο οποίος νίκησε από δύσκολη γωνία τον Τζολάκη, «γράφοντας» το 2-0. Ο Ράιντερς έκανε χατ τρικ με άλλα δύο γκολ στο 18' και το 33', διαμορφώνοντας το 4-0.

Με τη συμπλήρωση 40 λεπτών, ο Τίμπερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το 5-0 και μετατρέποντας τη βραδιά σε... εφιάλτη για την Εθνική.

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Ακυρώθηκε γκολ της Ελλάδας για χέρι του Ιωαννίδη

Στο 26ο λεπτό η Ελλάδα σκόραρε για το 3-1, με τον Ιωαννίδη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Φερμπρούγκεν και να δίνει... ελπίδα στην Εθνική. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε, καθώς ο επιθετικός της Σπόρτινγκ είχε κάνει χέρι.

Αναγκαστική αλλαγή του Κουρμπέλη με τον Τριάντη πριν από τη σέντρα

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Στην ενδεκάδα ήταν ο Κουρμπέλης, ωστόσο ο μέσος του Αστέρα AKTOR ένιωσε ενοχλήσεις στο ζέσταμα και δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών», με τον Τριάντη να παίρνει τη θέση του.