Η Οδύσσεια του Κεμ Μπιρτς: Από το Μόντρεαλ στον Ολυμπιακό, η Ελληνίδα σύζυγος και η διαδρομή από το NBA στον Άρη [βίντεο]

Ο Άρης νίκησε τον Ολυμπιακό και ο 34χρονος Κεμ Μπιρτς χάρηκε ακούγοντας τον τον Βασίλη Σπανούλη να μιλάει γι’ αυτόν κι ας στενοχώρησε τη σύζυγό του.

Προερχόμενος από το Μόντρεαλ, η λογική λέει ότι ο Κεμ Μπιρτς είχε περισσότερες πιθανότητες να παίξει χόκεϊ επί πάγου. Έχοντας περάσει από το ΝΒΑ αφού προηγουμένως ίδρωσε για τα καλά τη φανέλα του μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, ο σέντερ που έχει πλέον ο Άρης, αντιμετωπίστηκε κατά καιρούς ως μια περίπτωση παίκτη με ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, που απλώς στάθηκε τυχερός και έκανε ό,τι έκανε.

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Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ο Μπιρτς υπήρξε ένα περιζήτητο ταλέντο υψηλού επιπέδου, το οποίο –ως έφηβος– θεωρούνταν ένας από τους καλύτερους νεαρούς παίκτες παγκοσμίως, με προοπτική να εξελιχθεί σε αστέρα του ΝΒΑ. Ένα ταλέντο που χρειάστηκε να περάσει τη δική του Οδύσσεια, ανακάλυψε κάποτε ο Ολυμπιακός, για να είναι στις μέρες μας μέρος της μπασκετικής αναγέννησης του Άρη.

Συμμαθητές που τον κορόιδευαν, πρωινή προσευχή, κροτίδες

Αυτή η Οδύσσεια είχε αρκετές ασυνήθιστες στάσεις. Όπως όταν δεν επιλέχθηκε στο ντραφτ του 2014, όταν ξυπνούσε απότομα από τους ήχους της πρωινής προσευχής στην Τουρκία, όταν δέχτηκε κροτίδες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στη δική μας Basket League ή όταν οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο I-4 με κατεύθυνση το Λέικλαντ, όπου έδρευε η θυγατρική ομάδα του Ορλάντο στη G League, όπου ο Μπιρτς αναρωτιόταν πώς η πορεία της καριέρας του είχε πάρει μια τόσο άσχημη τροπή.

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Ο Μπιρτς άρχισε να παίζει μπάσκετ στο Μόντρεαλ επειδή οι συμμαθητές του τον κορόιδευαν καθώς ήταν πολύ ψηλός για να παίζει αμερικανικό ποδόσφαιρο, το οποίο προτιμούσε. Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για το χόκεϊ, ενώ αρχικά πίστευε ότι κάποια μέρα θα γινόταν αστέρας στη θέση του wide receiver στο αμερικανικό ποδόσφαιρο. Ο πατέρας του Ντέρβινσεντ Μπιρτς παρεμπιπτόντως ήταν οπαδός των Τορόντο Ράπτορς.

Η φανέλα με το «3» και η επιλογή του Πανεπιστημίου

Ο νυν σέντερ του Άρη στράφηκε προς το μπάσκετ, όπου έγινε αμέσως ένας «εφιάλτης» στην άμυνα, χάρη στην ικανότητά του να μοιράζει τάπες και να μαζεύει ριμπάουντ. Για χρόνια, έπαιζε με το νούμερο 3 στη φανέλα του, λόγω του θαυμασμού του για τον πρώην σέντερ των Ορλάντο Μάτζικ, Μπεν Ουάλας, έχοντας ως πρότυπο τον συγκεκριμένο παίκτη.

Με τον πατέρα του έβλεπε ασταμάτητα αγώνες των Τορόντο Ράπτορς αλλά η μητέρα του Γουέντι Σπαρκς ήταν αυτή που ανέλαβε να βρει ο γιος της τον τρόπο να προσελκύσει το ενδιαφέρων των σκάουτερ κολεγίων και τελικά, του NBA. Δεδομένου ότι οι Καναδοί μπασκετμπολίστες δυσκολεύονταν πολύ να εξασφαλίσουν υποτροφίες, επέλεξαν το The Winchendon School στη Μασαχουσέτη και, αργότερα, το Notre Dame Prep, λίγο έξω από τη Βοστώνη, μια επιλογή που ταίριαζε απόλυτα στον Μπιρτς

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Στη Μασαχουσέτη, παρακολουθούσε αγώνες των Σέλτικς στην τηλεόραση και ονειρευόταν τη στιγμή που θα αγωνιζόταν στο NBA.

Η λάθος απόφαση και η μη επιλογή στο Draft του NBA το 2014

Με ύψος 2,06 μ. και σφιχτή σωματοδομή γρήγορα προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από το Πανεπιστήμιο του Kentucky, αλλά αυτός επέλεξε αυτό τους Pittsburgh, λόγω της σχέσης που είχε αναπτύξει με έναν από τους βοηθούς προπονητές. Αποδείχθηκε κακή απόφαση. Δεν το ευχαριστήθηκε και στα μισά της χρονιάς πήρε μεταγραφή για το UNLV.

Αναδείχθηκε δύο φορές «Αμυντικός της Χρονιάς» στην περιφέρεια Mountain West, γεγονός που τον ώθησε να δηλώσει συμμετοχή στο Draft του NBA το 2014, μετά την τρίτη του χρονιά στο κολέγιο. Δεν επιλέχθηκε από καμία ομάδα εκείνη την άνοιξη και σκέφτηκε ότι το όνειρό του να παίξει στο NBA είχε σβήσει.

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Συνέχισε στους Sioux Falls Skyforce (στη Βόρεια Ντακότα), πήγε στην Τουρκία για την Ουσάκ Σπορτίφ και μετά έκανε το άλμα στον Ολυμπιακό. ««Όταν πρωτοπήγα στην Τουρκία, στις 5 το πρωί ακουγόταν μια προσευχή με κόσμο να τραγουδά, και φοβήθηκα πάρα πολύ», θυμάται ο Μπιρτς. «Στην Ελλάδα, χάσαμε στον τελικό του πρωταθλήματος και οι οπαδοί μας πετούσαν βόμβες και κροτίδες, με αποτέλεσμα να διακοπεί το παιχνίδι και να αναγκαστούν όλοι να αποχωρήσουν. Η κατάσταση ήταν τόσο άσχημη, που το μόνο που ήθελα ήταν να γυρίσω σπίτι μου», θα πει μετά από χρόνια.

Το 2017, την παραμονή της ανανέωσης του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό, ο Μπιρτς δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τους Ορλάντο Μάτζικ και το νερό μπήκε στο αυλάκι υπογράφοντας ένα χαμηλών αποδοχών συμβόλαιο (prove-it contract) με τους Ορλάντο Μάτζικ.

Ο πεθερός που είναι Ολυμπιακός και η σύζυγος

Πέρασε για να βελτιωθεί από το Λέικλαντ (Lakeland) και έπαιξε στο Ορλάντο έως το 2021 οπότε μετακόμισε στο Τορόντο για τους Ράπτορς. Στις 5 Φεβρουαρίου 2024, ο υπέγραψε στην Ισπανική Τζιρόνα και τον Σεπτέμβριο του 2024, στην τουρκική, Φενερμπαχτσέ, την οποία βοήθησε να κατακτήσει τον δεύτερο τίτλο της στην Euroleague, στο Άμπου Ντάμπι. Τον περασμένο Ιούνιο υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Άρη.

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Έχει παντρευτεί Ελληνίδα, συγκεκριμένα την Ελίνα Ζωητάκη, η οποία κατάγεται από τη Νάυπακτο και έχουν μια κόρη. «Ο πεθερός μου είναι μεγάλος οπαδός του Ολυμπιακού. Η γυναίκα μου μεγάλωσε επίσης υποστηρίζοντας τον Ολυμπιακό», είπε πει τον περασμένο Μάιο ως παίκτης της Φενέρμπάχτσε πριν από τον ημιτελικό του Final-4 της Euroleague με τον Ολυμπιακό. «Το αστείο είναι ότι μου είπε ότι θα με υποστηρίξει, αλλά βαθιά μέσα μου ξέρω ότι θέλει να κερδίσουν», είπε τότε μιλώντας στη eurohoops. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει τότε και αν αληθεύουν όσα υποστηρίζει ο Καναδός σέντερ, στενοχώρησε την όμορφη Ελίνα το βράδυ της Κυριακής συμβάλλοντας με το παραπάνω στη νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού.