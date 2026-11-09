 «Δεν μπορώ να κοιμηθώ ούτε να φάω» -Η «Νύφη του Μουντιάλ» σε απόγνωση μετά το σκάνδαλο [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ ούτε να φάω» -Η «Νύφη του Μουντιάλ» σε απόγνωση μετά το σκάνδαλο [βίντεο]

Η Λαρίσα Ρικέλμε
Η Λαρίσα Ρικέλμε/Φωτογραφία:Instagram
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η οικονομική κρίση στην Παραγουάη φέρνει σε δύσκολη θέση τη Λαρίσα Ρικέλμε, που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως η «Νύφη του Μουντιάλ» το 2010.

Η Λαρίσα Ρικέλμε, η γυναίκα που έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο ως η «Νύφη του Μουντιάλ» κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010, περνάει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της.

Το μοντέλο και τηλεπερσόνα από την Παραγουάη έχει επηρεαστεί άμεσα από τη χρηματοπιστωτική κρίση της Ueno Bank στη χώρα της, καθώς μεγάλο μέρος των προσωπικών της αποταμιεύσεων παραμένει απρόσιτο.

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