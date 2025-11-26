«Είσαι το νούμερο 1»: Η Ντιλέτα Λεότα με «καυτό» κόκκινο φόρεμα τρελαίνει τους θαυμαστές της [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Ντιλέτα Λεότα, η λαμπερή παρουσιάστρια του DAZN, συνήθως εμφανίζεται στην τηλεόραση για να παρουσιάσει τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς αγώνες της Ιταλίας.

Η εντυπωσιακή Ιταλίδα είναι πλέον ένα πολύ γνωστό όνομα όχι μόνο στη χώρα της, καθώς έχει κάνει αίσθηση και στην Ευρώπη, αν και πολλοί είναι αυτοί που την «κατηγορούν» ότι κάνει καριέρα στην τηλεόραση λόγω της ομορφιάς της και όχι λόγω των γνώσεών της στο άθλημα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ