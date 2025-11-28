 Η νέα επιχείρηση του Ρονάλντο είναι ένα κλάμπ στο οποίο απαγορεύεται να μπεις αν έχεις αυτό το αντικείμενο - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Η νέα επιχείρηση του Ρονάλντο είναι ένα κλάμπ στο οποίο απαγορεύεται να μπεις αν έχεις αυτό το αντικείμενο

Κριστιάνο Ρονάλντο/Φωτογραφία: AP Images
Κριστιάνο Ρονάλντο/Φωτογραφία: AP Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ήρθε η στιγμή που ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε καμία περίπτωση δεν ευχόταν, αλλά μοιραία ο ερχομός της αλλάζει τα δεδομένα της ζωής του. Και θα τροποποιήσει ολοκληρωτικά την καθημερινότητά του.

Στα 40 του χρόνια ο Πορτογάλος σούπερ σταρ συνεχίζει να αγωνίζεται στο υψηλό επίπεδο -έστω στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας- αλλά το άμεσο μέλλον του δεν θα περιλαμβάνει αγωνιστική δράση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κριστιάνο Ρονάλντο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ