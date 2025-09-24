Η μυστηριώδης TikToker που οδήγησε τον Ντεμπελέ στη «Χρυσή Μπάλα» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας 2025», το μεγάλο αυτό βραβείο, κατέληξε στον Γάλλο επιθετικό, ο οποίος επιβεβαίωσε τα προγνωστικά που τον ήθελαν να είναι το φαβορί.

Πραγματοποίησε την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν και νίκησε στα… σημεία τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Ο Γάλλος αστέρας κλήθηκε να μιλήσει στο κοινό κατά τη διάρκεια της τελετής, με τον ίδιο να μην μπορεί να πει λέξη και να «λυγίζει» στην θέα του κόσμου αλλά και της μητέρας του, που μετέπειτα οι παρουσιαστές της βραδιάς κάλεσαν να ανέβει μαζί του στην σκηνή.



