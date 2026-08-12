Δεν σταματάνε οι... βόμβες στην Τουρκία - Παίρνει τον Ντούσαν Βλάχοβιτς η Μπεσίκτας - iefimerida.gr

Κοντά στον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρίσκεται ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, με τον Σέρβο σέντερ φορ να αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και την Μπεσίκτας.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πήγε στην Τράμπζονσπορ, ο Ρομέλου Λουκάκου στην Φενέρμπαχτσε, αλλά από ότι φαίνεται αυτές δεν ήταν οι τελευταίες... βόμβες στο πρωτάθλημα Τουρκίας! Η επόμενη μάλλον θα έρθει από πλευράς Μπεσίκτας, η οποία ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ντούσαν Βλάχοβιτς.

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Η τουρκική ομάδα έχει εκδηλώσει εδώ και αρκετό καιρό το ενδιαφέρον της. Ωστόσο, βασική προτεραιότητα του Σέρβου σέντερ φορ ήταν να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, καθυστερούσε συνεχώς τις επαφές του με τους «μαυραετούς».

Μεταγραφές: Έκλεισε στην Μπεσίκτας ο Ντούσαν Βλάχοβιτς

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς δεν πήρε την πρόταση που περιμένε από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Οπότε, ξεκίνησε να εξετάζει τις υπόλοιπες επιλογές του. Μία από αυτές ήταν η Μπεσίκτας. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία ρεπορτάζ η τουρκική ομάδα ήρθε σε συμφωνία με τον Σέρβο επιθετικό, για συμβόλαιο τριών ετών.

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Οι οικονομικές απολαβές... ζαλίζουν. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Βλάχοβιτς θα λαμβάνει 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ θα λάβει άλλα τόσα ως μπόνους υπογραφής. Έπειτα από 48 ώρες με εντατικές επαφές, η συμφωνία ολοκληρώθηκε.

Την περασμένη σεζόν, ο Σέρβος αγωνίστηκε 23 φορές με την φανέλα της Γιουβέντους. Σε αυτές, σκόραρε 10 φορές, ενώ μοίρασε και δύο ασίστ στους συμπαίκτες του. Σύμφωνα με το Transfermarkt, η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

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