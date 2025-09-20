Ο Παυλίδης υποδέχτηκε με... γκολ και ασίστ τον Μουρίνο - Η Μπενφίκα νίκησε άνετα 3-0 την Άβες - iefimerida.gr

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Παυλίδη, η Μπενφίκα επικράτησε με 3-0 της Άβες στο ντεμπούτο του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο, για την 6η αγωνιστική μέρα της Primeira Liga.
Ο Ζοσέ Μουρίνιο έφερε... γούρι στην Μπενφίκα, καθώς στο ντεμπούτο του στον πάγκο των «Αετών», ο «Special One» είδε την ομάδα του να περνάει πολύ άνετα με 3-0 από την έδρα της Άβες και να μειώνει στο -5 από την πρωτοπόρο και «απόλυτη» Πόρτο, έχοντας και ματς λιγότερο.
Απόλυτος πρωταγωνστής για την Μπενφίκα ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος με πέναλτι στο 56' και δύο ασίστ στους νεοαποκτηθέντες, Σουντάκορ και Ιβάνοβιτς, οδήγησε την ομάδα του εκ του ασφαλούς σε μία πολύ εύκολη επικράτηση.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο