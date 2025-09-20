Ο Παυλίδης υποδέχτηκε με... γκολ και ασίστ τον Μουρίνο - Η Μπενφίκα νίκησε άνετα 3-0 την Άβες - iefimerida.gr

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Παυλίδη, η Μπενφίκα επικράτησε με 3-0 της Άβες στο ντεμπούτο του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο, για την 6η αγωνιστική μέρα της Primeira Liga.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έφερε... γούρι στην Μπενφίκα, καθώς στο ντεμπούτο του στον πάγκο των «Αετών», ο «Special One» είδε την ομάδα του να περνάει πολύ άνετα με 3-0 από την έδρα της Άβες και να μειώνει στο -5 από την πρωτοπόρο και «απόλυτη» Πόρτο, έχοντας και ματς λιγότερο.

Απόλυτος πρωταγωνστής για την Μπενφίκα ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος με πέναλτι στο 56' και δύο ασίστ στους νεοαποκτηθέντες, Σουντάκορ και Ιβάνοβιτς, οδήγησε την ομάδα του εκ του ασφαλούς σε μία πολύ εύκολη επικράτηση.