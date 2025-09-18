Η Μπενφίκα ανακοίνωσε επίσημα τον Ζοσέ Μουρίνιο - iefimerida.gr

Η Μπενφίκα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο.
Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν άργησε και πολύ να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του μετά την απόλυσή του από την Φενέρμπαχτσε και είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη.
Ο «Special One», επιστρέφει στην ομάδα της Λισαβόνας μετά από 25 χρόνια και 21 στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, όταν έφυγε από την Πόρτο για την Τσέλσι.
