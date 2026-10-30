Euroleague: Ο Ρόμπινσον «καθάρισε» για την Μπαρτσελόνα κόντρα στη Βαλένθια -Ασύλληπτη ανατροπή της Μπεσίκτας στη Μπολόνια - iefimerida.gr

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Βαλένθια και έκανε το 2/2 στη «διπλή» αγωνιστική, ενώ η Μπεσίκτας «άλωσε» την Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Με το απόλυτο 2/2 κλείνει τη «διπλή» αγωνιστική της Euroleague η Μπαρτσελόνα, με τους «μπλαουγκράνα» να επικρατούν 98-94 της Βαλένθια. Η Μπεσίκτας με «μυθική» ανατροπή πήρε το... θρίλερ κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια στο ντεμπούτο του Λόνι Γουόκερ με τα «ασπρόμαυρα».

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Euroleague: Ο Ρόμπινσον έδωσε τη νίκη στη Μπαρτσελόνα κόντρα στη Βαλένθια

Η Μπαρτσελόνα ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ισπανικό ντέρμπι κόντρα στη Βαλένθια. Οι «μπλαουγκράνα» έφτασαν τις έξι νίκες σε εννέα παιχνίδια στη διοργάνωση, με την παρέα του Σορτς να «πέφτει» στο ίδιο ρεκόρ (6-3).

Κορυφαίος για την ομάδα του Σέκουλιτς ο Τζάστιν Ρόμπινσον, με τον Αμερικανό γκαρντ να πετυχαίνει 22 πόντους με 7/10 σουτ εντός πεδιάς.

Euroleague: Το ντεμπούτο του Λόνι Γουόκερ συνοδεύτηκε από απίθανη ανατροπή για τη Μπεσίκτας

Η Μπεσίκτας μπορεί να βρέθηκε στο -13 κόντρα στη Μπολόνια, 3:48 πριν τη λήξη του αγώνα, ωστόσο η τουρκική ομάδα με νικητήριο τρίποντο του Μόργκαν «απέδρασε» από την Ιταλία κόντρα στη Βίρτους με το διπλό.

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Ο Λόνι Γουόκερ, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας έκανε «μαγικά» πράγματα, σκοράροντας 30 πόντους με 9/15 σουτ σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Euroleague: Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρτιζάν 87-80

Βιλερμπάν - Μπασκόνια 94-79