«Γύρισε πίσω για μια φωτοτυπία» -Η μοιραία κίνηση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΛ - iefimerida.gr

Οι συμπτώσεις τη μέρα του τραγικού δυστυχήματος του Γιώργου Μητσιμπόνα που σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά του.

Κανονικά ο Γιώργος Μητσιμπόνας σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά του στην Λάρισα, όμως στις 13 Σεπτεμβρίου του 1997 η τύχη αποφάσισε να του γύρισε την πλάτη και να βυθίσει σε πένθος την οικογένειά του, την Λάρισα και γενικότερα τον ελληνικό αθλητισμό.

Βλέπετε, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο σε όσους είχαν συναναστραφεί μαζί του, σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ