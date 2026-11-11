 «Γύρισε πίσω για μια φωτοτυπία» -Η μοιραία κίνηση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΛ - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

«Γύρισε πίσω για μια φωτοτυπία» -Η μοιραία κίνηση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΛ

Ο Γιώργος Μητσιμπόνας σε αγώνα Παναθηναϊκός - ΑΕΛ
Ο Γιώργος Μητσιμπόνας σε αγώνα Παναθηναϊκός - ΑΕΛ/Φωτογραφία:ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
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Οι συμπτώσεις τη μέρα του τραγικού δυστυχήματος του Γιώργου Μητσιμπόνα που σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά του.

Κανονικά ο Γιώργος Μητσιμπόνας σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά του στην Λάρισα, όμως στις 13 Σεπτεμβρίου του 1997 η τύχη αποφάσισε να του γύρισε την πλάτη και να βυθίσει σε πένθος την οικογένειά του, την Λάρισα και γενικότερα τον ελληνικό αθλητισμό.

Βλέπετε, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο σε όσους είχαν συναναστραφεί μαζί του, σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο.

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