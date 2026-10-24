Η μικρή ομάδα που έγινε πασίγνωστη για τις προκλητικά ντυμένες γυναίκες που βάζει στα social media - iefimerida.gr

Η ιστορία της FK Viagem Ústí nad Labem που έχει γίνει viral, όχι για ποδοσφαιρικούς λόγους.

Η FK Viagem Ústí nad Labem ήταν μια άγνωστη ομάδα της Τσεχίας, η οποία όμως το τελευταίο διάστημα έχει καταφέρει να στρέψει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας, όχι για αγωνιστικούς λόγους, αλλά για την τακτική της να βάζει στα social media γυναίκες ντυμένες κάπως… ανάλαφρα να κάνουν συνεντεύξεις με παίκτες, προπονητές και φιλάθλους.

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