 Η νέα μέθοδος του Μουρίνιο για να μειώνει το άγχος των παικτών του πριν τα μεγάλα παιχνίδια - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Η νέα μέθοδος του Μουρίνιο για να μειώνει το άγχος των παικτών του πριν τα μεγάλα παιχνίδια

Ο Ζοσέ Μουρίνιο με τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης σε αγώνα στη La Liga
Ο Ζοσέ Μουρίνιο με τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης σε αγώνα στη La Liga/Φωτογραφία:AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει κάνει... παράδοση μια νέα συνήθεια αναφορικά με την ανακοίνωση της ενδεκάδας πριν από ένα ντέρμπι, προκειμένου να μειώσει την ένταση και το άγχος των ποδοσφαιριστών του.

Η ώρα του πρώτου clasico της νέας σεζόν, πλησιάζει... επικίνδυνα. Η πρωτοπόρος και αψεγάδιαστη στο πρωτάθλημα, Μπαρτσελόνα, υποδέχεται αύριο (25/10, 22:00) την ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα, Ρεάλ Μαδρίτης.

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