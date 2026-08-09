Συνέντευξη - ποταμός του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Σε πέντε χρόνια θα παρακολουθώ ως φίλαθλος» - Τα πολλαπλά εμφράγματα το 2020 και η ατάκα για τον Βαγγέλη Μαρινάκη [βίντεο] - iefimerida.gr

Για όλους και για όλα μίλησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που αποκάλυψε μία σοβαρότατη περιπέτεια με την υγεία του, και μίλησε για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Χωρίς... φίλτρα μίλησε στους «Euroinsiders» ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού του στο Σούνιο και αναφέρθηκε σε πολλά καυτά ζητήματα.

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Στο πλαίσιο της συνέντευξης αποκάλυψε μία σοβαρότατη περιπέτεια υγείας που είχε πριν έξι χρόνια, ενώ αναφέρθηκε και στο μέλλον του στο «τριφύλλι», λέγοντας χαρακτηριστικά πως δε θα είναι για πάντα στον Παναθηναϊκό.

Επίσης αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, για τον οποίον είπε πως... «είναι σε λάθος ομάδα».

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Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η εκτίμηση στον Οφέρ Γιανάι

Για τον Οφέρ Γιανάι και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, είπε: «Τον συμπαθώ πολύ είναι εξαιρετικός χαρακτήρας.﻿Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ποιος είναι ο σωστός τρόπος δουλειάς. Ο καθένας έχει τη δική του τακτική. Η Χάποελ είναι μια νέα ομάδα. Όλοι αποκτούν τις εμπειρίες τους. Ίσως αυτό αλλάξει τη σκέψη του στο μέλλον. Ίσως και όχι. Δεν ξέρω και πιστεύω ότι μόνο τα αποτελέσματα είναι αυτά που μιλούν από μόνα τους. Είναι το τι είδους κοινό έχεις, τι είδους εικόνα έχεις στον κόσμο του μπάσκετ».

Για τα social media: «Κοιτάξτε, θα σας πω. Θα χρησιμοποιήσω μια ελληνική έκφραση και μετά θα προσπαθήσω να τη μεταφράσω. "Τα καρποφόρα δέντρα πάντα βαράνε". Σημαίνει: Ότι αυτό το δέντρο δεν πρόκειται ποτέ να σου δώσει ελιές. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να πας να το χτυπήσεις. Αλλά ένα υγιές δέντρο, γεμάτο ελιές, αυτό είναι που θα πας να χτυπήσεις. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα από τα τέρατα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει, υπό πολλές διαφορετικές συνθήκες, με τεράστια μπάτζετ, με μικρά μπάτζετ, κάτω από πολλές, πολλές διαφορετικές συνθήκες, ότι θα είμαστε πάντα ζωντανοί».

Για το πώς τα διαχειρίζεται όλα: «Κοιτάξτε, για ακόμη μία φορά, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει πολύ από τον χρόνο μου. Είμαι εκεί. Σας το είχα πει και την άλλη φορά. Στις περισσότερες επιχειρήσεις είμαι εκεί. Όταν με ρωτούν ποια είναι η περιγραφή της δουλειάς μου, λέω: "Λύνω προβλήματα". Κάθομαι στο γραφείο μου και περιμένω να χτυπήσει το τηλέφωνο ή να χτυπήσει η πόρτα. "Ποιος είσαι;". "Είμαι το πρόβλημα νούμερο 769". Οπότε, το κλειδί της επιτυχίας είναι να έχεις γύρω σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Ανθρώπους που έχουν γνώση της δουλειάς, αλλά κυρίως είναι καλοί άνθρωποι, έχουν καλό χαρακτήρα και μπορείς να τους εμπιστευτείς. Αν αποκτήσεις γνώση για το ζήτημα — δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η λέξη «πρόβλημα» — όταν γνωρίζεις ποιο είναι το ζήτημα, μπορείς να το αντιμετωπίσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αν ένα τέρας μεγαλώνει κάτω από το τραπέζι, θα πρέπει να αντιμετωπίσεις ένα μεγαλύτερο τέρας. Άρα, το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα ενημερωθείς για το τι πηγαίνει στραβά».

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Για το περιβάλλον του: «Καταρχάς, κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ ταλέντο, αλλά μπορείς να κοιτάξεις τα μάτια του άλλου και να πεις: "Εντάξει, θα του δώσω χρόνο για να αποκτήσεις εμπειρία» ή «δεν θα του δώσω χρόνο". Αν, λοιπόν, αποδείξεις στους ανθρώπους γύρω σου ότι, αρκεί να μου λες την αλήθεια, τα περισσότερα λάθη, αν όχι όλα, μπορούν να αντιμετωπιστούν, μπορούν να ξεπεραστούν, μπορούμε να καθίσουμε και να τα συζητήσουμε, αυτό δημιουργεί εμπιστοσύνη και από τις δύο πλευρές και η εμπιστοσύνη είναι το νούμερο ένα σε όλα.

Αν πιστεύεις ότι μπορείς να λύσεις τα ζητήματα που σου ανέφερα, πάρε την πληροφορία και λύσε τα όσο πιο γρήγορα μπορείς. Αλλά σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη. Υπάρχουν κάποιοι που προτιμούν να μην ακούσουν την αλήθεια. Εγώ δεν θέλω τέτοιους ανθρώπους.

Εμπιστοσύνη και αλήθεια. Η αλήθεια είναι όταν συναντώ κάποιον — και αυτή είναι αληθινή ιστορία — είτε είναι στην προσωπική μου ζωή, είτε στη φιλία μου, είτε σε κάτι επαγγελματικό, είτε οτιδήποτε άλλο, του λέω: "Κοίτα, μπορείς να μου κάνεις ό,τι θέλεις. Το στομάχι μου, πίστεψέ με, ειδικά τώρα που έχω πάρει δέκα κιλά, αντέχει τα πάντα". Και λέω: "Πόσα; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16". Υπάρχουν 17 τσιγάρα εδώ μέσα. Αν μου πεις ότι υπάρχουν 16, θα γίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αν μου πεις οτιδήποτε που είναι το χειρότερο πράγμα στον κόσμο, θα σου πω: "Εντάξει, ας καθίσουμε να βρούμε τη λύση".

Όταν τους δείξεις ότι δεν πρόκειται να γίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος όταν σου πουν την αλήθεια, ακόμη κι αν έχουν κάνει το πιο ανόητο πράγμα στον κόσμο, νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση και αρχίζεις να δημιουργείς ανθρώπους που καταλαβαίνουν ότι με αυτόν τον άνθρωπο, αν του πεις την αλήθεια, όποια κι αν είναι, θα προχωρήσουμε. Αν του πεις το παραμικρο ψέμα, τελείωσες. Ακριβώς. Η αλήθεια εξοικονομεί χρόνο».

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Για την ευθύνη που έχει: «Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Θα σας πω μια ιστορία. Πίσω στο 2010, υπήρχε κρίση στην Ελλάδα, ειδικά στην κύρια επιχείρησή μου εκείνη την εποχή, που ήταν τα φαρμακευτικά προϊόντα. Τεράστια κρίση, πτώση 95% στις τιμές, γενόσημα που έμπαιναν στην αγορά, χτυπήματα από παντού. Δεν μου αρέσει η λέξη «απολύσαμε». Δεν απολύσαμε κανέναν από τις επιχειρήσεις μας. Δεν μειώσαμε τους μισθούς.

Την ίδια στιγμή, τεράστιες πολυεθνικές εγκατέλειπαν τη χώρα, ενώ άλλες ελληνικές εταιρείες έκοβαν μισθούς. Δεν ξέρω. Έχει να κάνει με το τι έχεις μέσα σου. Αλλά ξέρεις, το να κάνεις τη ζωή πιο εύκολη για τους άλλους κάνει τη δική σου ζωή πιο δύσκολη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ; Πρέπει να βάζεις προτεραιότητες. Τότε ο κόσμος με ρωτούσε: "Πώς γίνεται ο Παναθηναϊκός να μειώνει το μπάτζετ;" Αλλά τι θα έβαζα πρώτο; Το χαμόγελο στα πρόσωπα των φιλάθλων ενός αθλήματος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό; Ή την ευημερία και την πραγματική ζωή ανθρώπων που χρειάζονται αυτή τη δουλειά για να γυρίσουν σπίτι τους;

Και το έχω δει αυτό. Δεν λέω ότι είναι σχέση δούναι και λαβείν, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι οι δύο, δυόμισι χιλιάδες άνθρωποι που γενικά είχαν επαγγελματική συνεργασία μαζί μου θα πέθαιναν για μένα. Ίσως είναι πολύ βαριά έκφραση. Το παρατραβάω. Αλλά θα έπεφταν στις ράγες για μένα και για όλη την οικογένεια».

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Το έμφραγμα, το Σούνιο και η αλλαγή του χαρακτήρα του

«Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτά και υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει ενεργειακούς πόλους. Δεν θα μπω, πάντως, σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, όπως οι Δελφοί, το Σούνιο, η Δήλος, όπου υποτίθεται — και για κάποιους απλώς υποτίθεται, για μένα σίγουρα — η ενέργεια είναι διαφορετική. Εγώ το νιώθω. Μόλις περνάω το Λαύριο και κατεβαίνω προς το Σούνιο, νιώθω ότι αλλάζω εσωτερικά. Το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί εδώ είναι ότι το 2020 έπαθα πολλαπλό έμφραγμα. Πήγα και επέστρεψα τέσσερις φορές. Είδα την ευθεία γραμμή, το φως.

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Ήρθα εδώ, έμεινα τρία χρόνια, άλλαξα εντελώς ως άνθρωπος, εντελώς ως χαρακτήρας, είδα διαφορετικά τη ζωή και νομίζω ότι η ενέργεια αυτών των δέκα εκατοστών... Κοιτάξτε τον Φρι, πού είναι; Είναι στην καρέκλα, σωστά; Σε εκείνη την καρέκλα εκεί. Είναι πιο έξυπνος από εμένα».

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι εδώ για πάντα»

«Αγαπώ τον Παναθηναϊκό. Θα ξεκινήσω από αυτό. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου η λέξη «Παναθηναϊκός» ακουγόταν κάθε δέκα λεπτά. Από επιχειρηματικής πλευράς, από πλευράς ενασχόλησης, το έχω πει και στο παρελθόν. Δεν πρόκειται να κάνω πίσω σε αυτό. Δεν ήταν κάτι με το οποίο ήθελα να ασχοληθώ. Το 2012, σας το είχα πει, είχα φτάσει μέχρι τη Νιγηρία προσπαθώντας να βρω έναν αγοραστή. Δεν το ήθελα αυτό. Ο πατέρας μου μού το ζήτησε και μου είπε: «Κοίτα, Δημήτρη, σε παρακαλώ, μη μου το κάνεις αυτό. Αυτή είναι η κληρονομιά μου».

Συνέχισα. Χόρεψα όσο καλύτερα μπορούσα. Νομίζω ότι ξεπέρασα το επίπεδο που περίμεναν από εμένα. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί συνεχίζω να ασχολούμαι; Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι εδώ για πάντα, σωστά; Κανείς δεν μπορεί να είναι εδώ για πάντα. Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι εδώ για πάντα.Νιώθω αυτή την υποχρέωση, όπως είπα, απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Έχω την ευθύνη για περίπου τρία, τέσσερα εκατομμύρια Παναθηναϊκούς, για το αν θα ξυπνήσουν το πρωί με χαμόγελο ή χωρίς χαμόγελο. Οπότε τους σκέφτομαι πολύ. Το μπάσκετ, περνώντας στην επιχειρηματική πλευρά, αλλάζει. Η αξία του Παναθηναϊκού πριν από μερικά χρόνια ήταν δεκάδες εκατομμύρια. Τώρα ίσως είναι μισό δισεκατομμύριο. Οπότε ένα κομμάτι αυτού με κρατάει εκεί.

Ένα άλλο κομμάτι ίσως αλλάζει τις σκέψεις μου σχετικά με τη μελλοντική μου ενασχόληση, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να μεταφέρω στα παιδιά μου την υποχρέωση να βρίσκονται σε αυτή τη θέση που βρέθηκα εγώ το 2012. Ελπίζω να έχουν υγεία από τον Θεό, καθώς και την οικονομική, χρηματοοικονομική δυνατότητα, αν κάποια στιγμή θελήσουν να ασχοληθούν. Οπότε ας πούμε ότι έχω το ενάμιση πόδι μέσα και το μισό πόδι έξω. Θα δούμε».

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Για το τι επιφυλάσσει το μέλλον: «Βλέπεις πού κάθεται ο Φρι; Θα βάλω μια τηλεόραση εκεί και σε πέντε χρόνια θα βλέπω τα παιχνίδια ως φίλαθλος, σίγουρα. Ως φίλαθλος, σε εκείνη την καρέκλα. Η τηλεόραση θα είναι εκεί και εγώ θα φωνάζω: "Πρέπει να πάρεις άλλον σέντερ! Πρέπει να πάρεις άλλον πλέι-μέικερ! Πρέπει να πάρεις άλλον σμολ φόργουορντ"».

Για το αν θα επέστρεφε αν έφευγε: «Κοιτάξτε, η οικογένειά μας βρίσκεται μέσα σε αυτό εδώ και 40 χρόνια. Οπότε δεν είναι μία από αυτές τις αποφάσεις στις οποίες μπαίνεις και βγαίνεις. Αν πάρω μία από αυτές τις αποφάσεις, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι να αλλάζει».

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν υπάρχει αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό»

«Ποιου είναι αντίπαλος ο Ολυμπιακός; Νομίζω ότι η αντιπαλότητα είναι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Ολυμπιακού. Αυτό που εννοώ είναι ότι δεν μπορώ να βάλω στην ίδια πρόταση τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό γιατί είμαστε δύο εντελώς διαφορετικοί σύλλογοι σε μία δυναμική, δύο εντελώς διαφορετικοί σύλλογοι σε μέγεθος σε ηθική, σε όλα. Όλα αυτά που διαβάζετε έιναι ότι αυτούι είναι εναντίον τους. Υπάρχει το δέντρο με τις ελιές και το δέντρο χωρίς τις ελιές. Ποιον θα χτυπήσουν; Το δέντρο των ελιών και αυτό είναι ο Παναθηναϊκός.

Αυτή η αντιπαλότητα προέρχεται από το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο δυστυχώς έχει υψηλότερο αριθμό πρωταθλημάτων και αυτό έχει περάσει και στο μπάσκετ. Είμαστε δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού τα τελευταία δέκα χρόνια έμαθαν ότι το μπάσκετ είναι με πορτοκαλί μπάλα και όχι με ασπρόμαυρη. Αυτό είναι αλήθεια. Πήγαινες στο γήπεδο του Ολυμπιακού πριν δέκα χρόνια και άκουγες "οφσάιντ-οφσάιντ!". Σέβομαι πολύ τους οπαδούς του Ολυμπιακού και κάθε ομάδα, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μπορούν να βρεθούν στην ίδια συζήτηση αναφορικά με το μπάσκετ. Έχουμε 44 τίτλους, εκείνοι 21. Είναι διπλό σκορ».

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Για τη σχέση του με τους Αδελφούς Αγγελόπουλους: «Θα σου πετάξουν μία μικρή πέτρα. Αν θυμάσαι πολύ καλά, παίρνεις πέτρες και ευτυχώς σε αυτή την περιοχή (Σούνιο) υπάρχουν τεράστιες πέτρες. Απλώς παίρνεις μία και την πετάς πίσω. Θα βοηθήσει. Δράση αντίδραση. Η αντίδραση δεν μπορεί ποτέ να εμπλακεί. Και είναι διαφορετικό να χρησιμοποιείς την αλήθεια και διαφορετικό να χρησιμοποιείς ψέματα ούτως ή άλλως.

Το έχω πει χιλιάδες φορές. Το έχω δοκιμάσει, προσπάθησα να κάνω πιο ανθρώπινη τη σχέση μου με τους Αγγελόπουλους. Ας παίξουμε ένας εναντίος ενός και ας στείλουμε τα χρήματα σε ορφανοτροφείο.Όχι, εγώ αγοράζω και φτιάχνω κασκόλ, μισός Παναθηναϊκός, μισός Ολυμπιακός, που γράφει πάνω το να λέμε όχι στη βία. Τους τηλεφώνησα και ρώτησα άμα θα θέλατε να έρθω στο γήπεδο και να φέρω μερικά από αυτά, να καθόμαστε μαζί.

Λυπάμαι πολύ, αλλά η ομάδα μας, οι οπαδοί μας, ο οργανισμός μας, δεν είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο. Ήταν στις ειδήσεις πριν λίγες εβδομάδες, σε προσωπικό επίπεδο, συνήθιζα να στέλνω σαμπάνιες σε όλους, σε κάθε ονομαστική εορτή, κάθε Χριστούγεννα, όταν οι γιοι τους ή οι κόρες τους γεννήθηκαν και ήταν στο νοσοκομείο. Άκουσα ότι έβγαζαν τα φυτά μου έξω, γιατί φοβόντουσαν ότι έχω βάλει μικρόφωνα. Δεν υπάρχει θέληση από την άλλη πλευρά.

Είναι τόσες πολλές οι φορές που είμαι έτοιμος να καθίσω στο ίδιο τραπέζι μαζί τους. Όταν κάθισα μία φορά, δέχθηκα σωματική επίθεση από έναν από τους δύο. Αυτό ήταν στο γραφείο του υφυπουργού αθλητισμού πριν κάποια χρόνια. Σας λέω κάτι, το νούμερο ένα πράγμα στη ζωή, είναι η αγάπη. Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε στα παιδιά σας, είναι να τα αγαπάτε. Μεγαλώστε τα σε ένα περιβάλλον που υπάρχει αγάπη γύρω σας.

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Παιδιά που μεγάλωσαν σε σπίτια με δικηγόρους, με αδέρφια που εναντιώνονται σε αδέρφια και αδερφές που εναντιώνονται σε πατέρες, παιδιά εναντίον του πατέρα τους. Είναι πολύ κοντά η ώρα που θα τους δείτε και τους δύο. Ο ένας θα πάει στο δικαστήριο τον άλλο. Υπάρχουν φήμες. Γιατί το όνομα μου είναι πρώτο στην εφημερίδα και όχι το δικό σου;

Τους συμπονώ. Πολλές φορές, η ψυχολογία λέει ότι πρέπει να προσπαθήσεις. Προσπαθώ να βρεθώ στη θέση τους και να καταλάβω γιατί έχουν το σύνδρομο της Στοκχόλμης εναντίον μου».

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η ατάκα για τον Βαγγέλη Μαρινάκη

«Έτυχε να σπουδάζουμε στην ίδια πόλη κάποια στιγμή. Μέναμε μαζί. Έχουμε μία σχέση όπου υπάρχει σεβασμός από τη μία πλευρά στην άλλη, αλλά δυστυχώς είναι στη λάθος ομάδα. Υποστηρίζει τη λάθος ομάδα».