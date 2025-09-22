Ligue 1: Νικήτρια του «Classique» η Μαρσέιγ - Επικράτησε της Παρί Σεν Ζερμέν με 1-0 - iefimerida.gr

Το «Classique» το οποίο έγινε μία μέρα μετά λόγω κακοκαιρίας, ανέξειξε νικήτρια τη Μαρσέιγ, η οποία επικράτησε της Παρί Σεν Ζερμέν με 1-0.

Η Μαρσέιγ υποδέχτηκε την ομάδα του Λουίς Ενρίκε για την 5η αγωνιστική της Ligue 1. Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα, αφού μόλις στο 5ο λεπτό, ο Γκρίνγουντ έκανε την σέντρα από δεξιά, ο Αγκέ πήρε την κεφαλιά και έγραψε το 1-0.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον ίδιο ρυθμό συνέχισε η Μαρσέιγ, η οποία στο 25' άγγιξε το δεύτερο γκολ με τον Γκουίρι, ο οποίος σούταρε από την άκρη της περιοχής, αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 28', ο Παβάρ βρήκε δίχτυα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ και το σκορ έμεινε 1-0.

Τα υπόλοιπα λεπτά κύλησαν χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση και με την Παρί Σεν Ζερμέν να μην δημιουργεί κάποιον κίνδυνο, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο και στο 66', η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε μία τεράστια ευκαιρία, όταν ο Γκονσάλο Ράμος πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ, ενώ ο Βιτίνια στο 87' έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, ο τερματοφύλακας όμως της Μαρσέιγ σταμάτησε την προσπάθειά του και με αυτόν τον τρόπο, η Παρί γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα.