 Ligue 1: Νικήτρια του «Classique» η Μαρσέιγ - Επικράτησε της Παρί Σεν Ζερμέν με 1-0 - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ligue 1: Νικήτρια του «Classique» η Μαρσέιγ - Επικράτησε της Παρί Σεν Ζερμέν με 1-0

Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερμέν
Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερμέν / Φωτογραφία: ΑΡ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το «Classique» το οποίο έγινε μία μέρα μετά λόγω κακοκαιρίας, ανέξειξε νικήτρια τη Μαρσέιγ, η οποία επικράτησε της Παρί Σεν Ζερμέν με 1-0.

Η Μαρσέιγ υποδέχτηκε την ομάδα του Λουίς Ενρίκε για την 5η αγωνιστική της Ligue 1. Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα, αφού μόλις στο 5ο λεπτό, ο Γκρίνγουντ έκανε την σέντρα από δεξιά, ο Αγκέ πήρε την κεφαλιά και έγραψε το 1-0.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον ίδιο ρυθμό συνέχισε η Μαρσέιγ, η οποία στο 25' άγγιξε το δεύτερο γκολ με τον Γκουίρι, ο οποίος σούταρε από την άκρη της περιοχής, αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 28', ο Παβάρ βρήκε δίχτυα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ και το σκορ έμεινε 1-0.

Τα υπόλοιπα λεπτά κύλησαν χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση και με την Παρί Σεν Ζερμέν να μην δημιουργεί κάποιον κίνδυνο, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο και στο 66', η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε μία τεράστια ευκαιρία, όταν ο Γκονσάλο Ράμος πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ, ενώ ο Βιτίνια στο 87' έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, ο τερματοφύλακας όμως της Μαρσέιγ σταμάτησε την προσπάθειά του και με αυτόν τον τρόπο, η Παρί γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Παρί Σεν Ζερμέν Μαρσέιγ Ligue 1

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ