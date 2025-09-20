Premier League: Η Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ λύγισε την Τσέλσι με 2-1 - iefimerida.gr

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε της Τσέλσι με 2-1 και επέστρεψε στις νίκες, στο σπουδαίο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Premier League.

Το μεγάλο ντέρμπι του Σαββάτου στο αγγλικό πρωτάθλημα, ήταν αναμφίβολα αυτό μεταξύ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι.

Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε και με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα του Μαρέσκα. Μόλις στο 5ο λεπτό ο τερματοφύλακας της Τσέλσι βγήκε εκτός περιοχής, ανέτρεψε τον Μπουμό και δέχτηκε κόκκινη κάρτα.

Στο 14' ήρθε και το πρώτο γκολ για τους «κόκκινους διαβόλους», με τον Ντόργκου να δίνει στον Μπρούνο Φερνάντες και εκείνος να κάνει το 1-0 στο Ολντ Τράφορντ.

Ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος συνολικά στο ημίχρονο έκανε τρεις αλλαγές, δεν είδε τα πράγματα να εξελίσσονται καλύτερα, αλλά αντίθετα, η ομάδα του δέχτηκε και δεύτερο γκολ στο 37'. Ο Χάρι Μαγκουάιρ με κεφαλιά βρήκε τον Κασεμίρο και εκείνος με τον ίδιο τρόπο έγραψε το 2-0. Ωστόσο ο Βραζιλιάνος πριν τη λήξη του πρώτου μέρους δέχτηκε και δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε και εκείνος την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Στο 63' ο Φοφανά βρήκε δίχτυα, αλλά δεν το γκολ δεν μέτρησε για την Τσέλσι λόγω οφσάιντ, ενώ στο 76', η ομάδα του Αμορίμ απείλησε για πρώτη φορά με τον Ντιαλό, χωρίς αποτέλεσμα.

Η Τσέλσι η οποία προσπαθούσε να μειώσει, τα κατάφερε στο 80' με τον Τσαλόμπα, ο οποίος μετά από σέντρα του Τζέιμς, πέτυχε με κεφαλιά το 2-1.

Στο 83' ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε ένα σουτ από μακριά, ο Γιόργκενσεν όμως ήταν προετοιμασμένος και απέκρουσε κρατώντας το 2-1 και κάπως έτσι, αυτή, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε τη δεύτερη νίκη της στην Premier League.