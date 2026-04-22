Λέστερ: Από το ζενίθ στο ναδίρ -Το θαύμα του Κλαούντιο Ρανιέρι, το ελικόπτερο που έπεσε και ο υποβιβασμός [βίντεο] - iefimerida.gr

Κατάρρευση για τη Λέστερ, δέκα χρόνια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Premier League, με τον υποβιβασμό από την Championship στη League One.

«Προφανώς οι στοιχηματικές εταιρείες προσέφεραν απόδοση 5.000 προς 1 για την κατάκτηση του τίτλου καθώς θεωρούσαν πιο πιθανό να προσγειωθούν εξωγήινοι, να εμφανιστεί το Τέρας του Λοχ Νες, να είναι ακόμα ζωντανός ο Έλβις Πρίσλεϊ ή να εκλεγεί ο Μπόνο ως Πάπας», δήλωσε ο Κλαούντιο Ρανιέρι στις αρχές του μήνα με αφορμή την επέτειο για την κατάκτηση της Premier League από τη Λέστερ.

Πλέον στοΛέστερ το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό και αυτή η εποχή μοιάζει πολύ μακρινή. Οι οπαδοί της ομάδας, οι οποίοι γιόρτασαν στο ποδόσφαιρο και την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας το 2021, έχουν πέσει σε κατάθλιψη με την ισοπαλία (2-2) με τη Χαλ Σίτι να επιβεβαιώνει τον δεύτερο συνεχόμενο υποβιβασμό της στην τρίτη τη τάξει κατηγορία της Αγγλίας, από την Championship στη League One﻿.

Η Λέστερ και ο υποβιβασμός στη League One που φαινόταν

Η ατμόσφαιρα στο King Power Stadium, ένα χαρούμενο «κάστρο» το 2016, έχει γίνει τοξική. Εκεί που ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι ερμήνευσε την άρια «Nessun Dorma» για την κατάκτηση του τίτλου, ακούγεται πλέον το σύνθημα «you’re not fit to wear the shirt», δηλαδή «δεν είστε κατάλληλοι να φοράτε τη φανέλα», με αποδέκτες φυσικά τους παίκτες.

Οι «Αλεπούδες» -αυτό είναι το προσωνύμιο της ομάδας της πρωτεύουσας της κομητείας Λέστερσιρ- βίωσαν κάθε συναίσθημα την τελευταία δεκαετία. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2016, την απώλεια του ιδιοκτήτη Βιχάι Σριβανταναπράμπα σε συντριβή ελικοπτέρου δύο χρόνια αργότερα, το FA Cup το 2021. Πλέον θα βρίσκονται σε ένα πρωτάθλημα με μια ομάδα όπως η Μπρόμλεϊ, η οποία έχει περάσει 132 από τα 134 χρόνια ύπαρξής της παίζοντας ποδόσφαιρο εκτός πρωταθλημάτων.

Η παρακμή σε όλο της το μεγαλείο που έμοιαζε να έρχεται. Αφού η Λέστερ τερμάτισε όγδοη στην Premier League το 2022 και έφτασε στα ημιτελικά της Conference League, ο τότε προπονητής Μπρένταν Ρότζερς προειδοποίησε ότι ο σύλλογος έπρεπε να αλλάξει τις προσδοκίες του.

Η Λέστερ, ο Covid, το νέο αφεντικό και οι επτά προπονητές

Ο Covid είχε μεγάλο αντίκτυπο στην King Power. Πρόκειται για τον κολοσσό duty-free από την Ταϊλάνδη, ιδιοκτήτρια εταιρεία της Λέστερ και κύριο χορηγό. Αφεντικό είναι ο Ταϊλανδός επιχειρηματίας Αϊγιαβάτ Σριβαντχαναπράμπχα, ο οποίος ηγείται του ομίλου King Power. Ανέλαβε τα ηνία μετά τον τραγικό θάνατο του πατέρα του, Βιχάι Σριβανταναπράμπα, σε συντριβή ελικοπτέρου το 2018.

Η Λέστερ έχασε την πρόκριση στο Champions League την τελευταία αγωνιστική δύο συνεχόμενων σεζόν, το 2020 και το 2021. Υπό την καθοδήγηση του Ρότζερς κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας -κόντρα στην Τσέλσι του Τόμας Τούχελ- αλλά η πτώση δεν αποφεύχθηκε.

Ο Ρότζερς απολύθηκε τον Απρίλιο του 2023 με τον σύλλογο στις τρεις τελευταίες θέσεις. Ο πρώην προπονητής της Άστον Βίλα και της Νόριτς, Ντιν Σμιθ, ανέλαβε την ομάδα, αλλά δεν κατάφερε να τη σώσει. Στα τρία χρόνια που έχουν περάσει από τότε που έφυγε ο Ρότζερς, η Λέστερ προσέλαβε επτά προπονητές και έχασε κάθε αγωνιστική ταυτότητα. Από τον Σμιθ στον Έντσο Μαρέσκα -ο οποίος τουλάχιστον οδήγησε την ομάδα στον τίτλο της Championship το 2024-, στον Στιβ Κούπερ και στον Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, ο οποίος πανηγύρισε μόλις 5 νίκες σε 27 ματς.

Η Λέστερ και ο κόουτς της αντιπάλου

Ο Μαρτί Σιφουέντες ανέλαβε τον Ιούλιο του 2025, κράτησε την ομάδα στη 14η θέση, σε απόσταση έξι βαθμών από τα πλέι οφ τον Ιανουάριο, οπότε απολύθηκε. Αντικαταστάθηκε μετά από 24 ημέρες από τον πρώην αμυντικό της Λέστερ, Γκάρι Ρόουετ, ο οποίος είχε απολυθεί από την Οξφορντ, η οποία έδινε μάχη για την παραμονή. Αυτή που τελικά τερμάτισε δύο βαθμούς πάνω από την Λέστερ, για την οποία «ήταν στραβό το κλήμα το έφαγε» και η αφαίρεση έξι βαθμών για παραβίαση των οικονομικών κανόνων της EFL τον Φεβρουάριο

Είναι σαφές ότι η Λέστερ δεν συνήλθε ποτέ από τον χαμό του Βιχάι Σριβανταναπράμπα. Του ανθρώπου που αγόρασε τη Λέστερ αντί 39 εκατομμυρίων λιρών το 2010, εξόφλησε τα χρέη της και είδε τον σύλλογο να κερδίζει την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία τέσσερα χρόνια αργότερα. Η κατάκτηση της Premier League κόντρα στις πιθανότητες, τη σεζόν 2015-16 ήταν μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές εκπλήξεις όλων των εποχών.

Η Λέστερ, οι δυσκολίες του Αϊγιαβάτ και τα οικονομικά προβλήματα

Μετά τον θάνατο του, ο γιος του, Αϊγιαβάτ -γνωστός ως «Top»- ανέλαβε την ομάδα και την επιχείρηση του πατέρα του. Έπρεπε να αναλάβει την εταιρεία στα 33 του και δεν είχε πλέον το πρότυπό του, τον πατέρα του. Κάποιοι υποστήριξαν ότι το κουμάντο ήταν ο Τζον Ράντκιν, ο οποίος προήχθη σε ποδοσφαιρικό διευθυντή.

Ο υποβιβασμός της Λέστερ ήρθε σε μια εποχή με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Αφού της αφαιρέθηκαν έξι βαθμοί για παραβίαση των οικονομικών κανόνων, ο σύλλογος ανακοίνωσε τεράστια οικονομική ζημιά -71,1 εκατομμύρια λίρες- για την περίοδο 2024-25. Πώς έγινε όμως αυτό; Η Λέστερ πλήρωνε μόνο για μισθούς -παίκτες, προπονητές, προσωπικό- περισσότερα από όσα κέρδιζε.

Οι μισθοί μειώθηκαν στο 82% με τον υποβιβασμό από την Premier League κυρίως λόγω της μείωσης των τηλεοπτικών εσόδων. Όμως κάποιοι υψηλά αμειβόμενοι παίκτες παρέμειναν και κάποιοι θα παραμείνουν. Ο Όλιβερ Σκιπ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, ενώ στον Γιανίκ Βέστεργκαρντ δόθηκε τριετές συμβόλαιο λίγο πριν τα 31α γενέθλιά του το 2024.

Το δάνειο της Λέστερ και τα χειρότερα που μπορεί να έρχονται

Σε όλα αυτά προστίθεται και το πρόβλημα με το δάνειο της Λέστερ από την αυστραλιανή επενδυτική τράπεζα Macquarie. Τον Σεπτέμβριο, οι άνθρωποι του κλαμπ πήγαν στη Macquarie για να επισπεύσουν τις δόσεις που οφείλονταν από κάποιες μεταγραφές. Τον Ιανουάριο, προχώρησαν σε ανανέωση του δανεισμού μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Από την επόμενη σεζόν, οι ομάδες της League One θα περιορίζονται στο να δαπανούν το 60% των επιπλέον εσόδων τους από το ποδόσφαιρο - όπως χρηματικά έπαθλα, κέρδη από το Κύπελλο ή τέλη μεταγραφής που εισπράττουν - σε έξοδα που σχετίζονται με τους παίκτες.

Με πολλούς παίκτες να εξακολουθούν να βρίσκονται στον σύλλογο με -σύμφωνα με τους όρους της League One- αστρονομικούς μισθούς, θα είναι δύσκολο για τη Λέστερ να λειτουργήσει εντός αυτών των παραμέτρων. Αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχουν και χειρότερα για την Λέστερ.