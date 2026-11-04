 «Η κουτουλιά του Ζιντάν θα μπορούσε να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή» -Η εξήγηση για τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

«Η κουτουλιά του Ζιντάν θα μπορούσε να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή» -Η εξήγηση για τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ

Ο Ζινεντίν Ζιντάν
Ο Ζινεντίν Ζιντάν/Φωτογραφία:AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο διευθυντής της καρδιολογικής μονάδας του νοσοκομείου Mauriziano στο Τορίνο, Τζιουζέπε Μουσουμέτσι εξήγησε τη συνέβη με τον μοιραίο τραυματισμό του Χεσούς ντε Μιγκέλ.

Μία διεκδίκηση της μπάλας μπορεί να οδηγήσει στον θανάσιμο τραυματισμό ενός ποδοσφαιριστή; Κι όμως μπορεί, όπως μάθαμε χθες με την συγκλονιστική απώλεια του Χεσούς ντε Μιγκέλ λόγω του χτυπήματος που δέχθηκε από τον Χεσούς Οβόνο.

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