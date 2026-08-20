 Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει: Η κόρη του Λούκα Μόντριτς υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης - iefimerida.gr
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Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει: Η κόρη του Λούκα Μόντριτς υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Μόντριτς με τα παιδιά του στο Μουντιάλ 2022
Ο Μόντριτς με τα παιδιά του στο Μουντιάλ 2022 / Φωτογραφία: AP
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Το ποδόσφαιρο φαίνεται πως κυλάει στις φλέβες της οικογένειας Μόντριτς, αφού και η κόρη του σταρ της Μίλαν έχει... κολλήσει το συγκεκριμένο μικρόβιο.

Ο Λούκα Μόντριτς αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους μέσους στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο άθλημα, ειδικά κατά την παρουσία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία κατέκτησε έξι Champions League.

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Πλέον ο Κροάτης χαφ βρίσκεται στη δύση της καριέρας του, καθώς είναι πλέον 41 ετών, οπότε αναμένεται σύντομα να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να παραδώσει τα κλειδιά στη νέα γενιά.

Η κόρη του Λούκα Μόντριτς στη Ρεάλ Μαδρίτης

Και όπως φαίνεται, η «εκλεκτή» για τη συγκεκριμένη θέση έχει βρεθεί. Μιας και η κόρη του θρυλικού μέσου, Έμα Μόντριτς, υπέγραψε με την ομάδα στην οποία ο πατέρας της άφησε ιστορία, τη Ρεάλ Μαδρίτης.

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Έχοντας εντυπωσιάσει στις ακαδημίες της Μίλαν, η Έμα έκανε το μεγάλο βήμα και στα χνάρια του πατέρα της, έγινε κάτοικος Μαδρίτης, ελπίζοντας μια μέρα να καταφέρει και εκείνη να ακουμπήσει τον θρύλο του Κροάτη, αποστολή σίγουρα δύσκολη.

Τα ποδοσφαιρικά ερεθίσματά της πάντως είναι δεδομένα και έχοντας στο πλευρό της τέτοιο δάσκαλο, έχει όλα τα φόντα να φτάσει πολύ ψηλά.

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