 Η Κοπεγχάγη τίμησε τους 10 οπαδούς της Καϊράτ, που ταξίδεψαν 5.000 χιλιόμετρα για να στηρίξουν την ομάδα τους - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Η Κοπεγχάγη τίμησε τους 10 οπαδούς της Καϊράτ, που ταξίδεψαν 5.000 χιλιόμετρα για να στηρίξουν την ομάδα τους

Η Κοπεγχάγη τίμησε τους 10 οπαδούς της Καϊράτ, που ταξίδεψαν 5.000 χιλιόμετρα για να στηρίξουν την ομάδα τους
Η Κοπεγχάγη τίμησε τους 10 οπαδούς της Καϊράτ, που ταξίδεψαν 5.000 χιλιόμετρα για να στηρίξουν την ομάδα τους
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Δέκα οπαδοί της Καϊράτ ταξίδεψαν 5000 χιλιόμετρα για να στηρίξουν την ομάδα τους, η οποία αντιμετώπισε εχθές την Κοπεγχάγη για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αν και σημειώθηκαν πέντε γκολ στην αναμέτρηση με την Κοπεγχάγη να παίρνει την νίκη με 3-2, η στιγμή που ξεχώρισε, ήταν πριν την έναρξη του αγώνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, οι γηπεδούχοι θέλησαν να τιμήσουν αυτούς τους δέκα φιλάθλους που ταξίδεψαν τόσα χιλιόμετρα, ώστε να σταθούν στο πλευρό της ομάδας τους, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, δίνοντάς τους δώρα, ενώ οι φίλαθλοι της Κοπεγχάγης τους καταχειροκτότησαν.

«Το να ταξιδεύεις 5.000 χιλιόμετρα για να υποστηρίξεις την ομάδα σου είναι τιμητικό. 10 οπαδοί της ομάδας σας έκαναν το ταξίδι από το Αλμάτι, κάτι που θέλουμε να αναγνωρίσουμε ως σύλλογος. Το ποδόσφαιρο χωρίς οπαδούς δεν θα ήταν ποτέ το ίδιο. Ευχόμαστε σε όλους τους οπαδούς έναν υπέροχο αγώνα Champions League απόψε».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Champions League Κοπεγχάγη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ