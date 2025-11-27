Η Κοπεγχάγη τίμησε τους 10 οπαδούς της Καϊράτ, που ταξίδεψαν 5.000 χιλιόμετρα για να στηρίξουν την ομάδα τους - iefimerida.gr

Δέκα οπαδοί της Καϊράτ ταξίδεψαν 5000 χιλιόμετρα για να στηρίξουν την ομάδα τους, η οποία αντιμετώπισε εχθές την Κοπεγχάγη για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αν και σημειώθηκαν πέντε γκολ στην αναμέτρηση με την Κοπεγχάγη να παίρνει την νίκη με 3-2, η στιγμή που ξεχώρισε, ήταν πριν την έναρξη του αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα, οι γηπεδούχοι θέλησαν να τιμήσουν αυτούς τους δέκα φιλάθλους που ταξίδεψαν τόσα χιλιόμετρα, ώστε να σταθούν στο πλευρό της ομάδας τους, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, δίνοντάς τους δώρα, ενώ οι φίλαθλοι της Κοπεγχάγης τους καταχειροκτότησαν.

«Το να ταξιδεύεις 5.000 χιλιόμετρα για να υποστηρίξεις την ομάδα σου είναι τιμητικό. 10 οπαδοί της ομάδας σας έκαναν το ταξίδι από το Αλμάτι, κάτι που θέλουμε να αναγνωρίσουμε ως σύλλογος. Το ποδόσφαιρο χωρίς οπαδούς δεν θα ήταν ποτέ το ίδιο. Ευχόμαστε σε όλους τους οπαδούς έναν υπέροχο αγώνα Champions League απόψε».