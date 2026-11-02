 Η συζήτηση για Πινέδα και η φήμη για ταξίδι στην Ελλάδα [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Η συζήτηση για Πινέδα και η φήμη για ταξίδι στην Ελλάδα [βίντεο]

Ο Ορμπελίν Πινέδα στο Μεξικό - Εκουαδόρ στο Μουντιάλ 2026
Ο Ορμπελίν Πινέδα στο Μεξικό - Εκουαδόρ στο Μουντιάλ 2026/Φωτογραφία:AP
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Στην εκπομπή «Athletiko FC», συζητήθηκαν οι φήμες για το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος ακούγεται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα από την Κυριακή (1/11).

Ειδική αναφορά έγινε σε μία φημολογία των τελευταίων ημερών, αναφορικά με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος, έχει επιωθεί ότι βρίσκεται στην Ελλάδα από την Κυριακή (1/11), χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος για τον οποίο την επισκέφτηκε.

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